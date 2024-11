Pitingo irrumpe así en 'Y ahora Sonsoles' y hace público su angustioso caso ante la DANA

Pitingo ha entrado en el programa de Sonsoles Ónega para compartir con la audiencia su caso ante la trágica DANA que ha asolado Valencia con más de doscientos muertos y varios desaparecidos, y un reguero de destrucción incalculable.

Y es que el cantante tiene familia en Catarroja, uno de los municipios seriamente afectados por la riada. "Vergonzoso, esto es una vergüenza", compartió en redes cuando llegó al lugar y se encontró con semejante desastre. Además, durante las primeras horas vivió un verdadero susto como así publicó en su cuenta de X: "Yo tengo familia en Catarroja y no conseguimos hablar con ellos y estamos muy preocupados, qué angustia e impotencia".

Finalmente, su familia quedó a salvo y Pitingo puso rumbo a Catarroja para llevarse de allí a sus seres queridos y, de paso, ayudar a los damnificados "dentro de sus posibilidades". Sobre todo ello ha hablado en su conexión en directo con 'Y ahora Sonsoles'.

"Estamos toda la familia bien, estuvimos cerca de 48 horas sin saber de ellos. Estuvieron con el agua a dos metros con cuatro niños, uno de tres años y otro con problemas movilidad, y se salvaron gracias a un vecino que vive en un tercero. Ha sido muy angustioso", ha lamentado visiblemente afectado.

Pitingo: "Cómo no se ha podido evitar esto"

Pitingo, en su conexión con 'Y ahora Sonsoles'

"¿Qué te has encontrado allí cuando has llegado? ¿Qué sensación has tenido?", le ha preguntado Sonsoles. "La sensación de 'Dios mío, cómo no se ha podido evitar esto'", ha clamado. "Y luego, me impresionó la gente cómo te saludaba y te decía gracias. Yo les respondía 'gracias por qué'. Estamos para eso, yo no soy más que nadie. La sensación mía fue de alegría de ver a mi familia bien y a la gente unida, pero luego impotencia y enfado", ha denunciado Pitingo.

"¿Cómo se es más eficaz para ayudar a los pueblos que todavía necesitan tanto?", se ha interesado la presentadora de Antena 3. "Cuando fui a buscar a mi familia, me paraba con la gente e hice una lista de las necesidades que tienen. Estamos llevando furgonetas con cosas", ha compartido. "Entre comillas, lo bueno que puedo sacar de esto es la unión, todos somos Valencia", ha resaltado el artista, que cumple años sin querer celebrarlo y centrado en aportar su granito de arena ante tanta desolación.