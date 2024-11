Juan José Ballesta revela por qué dice 'no' a 'Supervivientes' a pesar del dineral ofertado

A Juan José Ballesta le ofrecieron una estratosférica cantidad de dinero por participar en 'Supervivientes' y aun así él declinó la oferta. Así lo ha reconocido el actor en un libro que acaba de publicar, 'La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás', donde se sincera sobre sus inicios en el mundo de la interpretación y también sobre las polémicas que ha protagonizado.

Además, Juan José Ballesta habla de su paso por distintos programas de televisión, como 'Splash. Famosos al agua' y 'MasterChef Celebrity'. Respecto a 'Supervivientes', uno de los realities estrella de la pequeña pantalla, el actor reconoce que jamás iría, y ha explicado los motivos: "La isla no me da miedo. Dame tarántulas, dame hambre, dame sobre todo para pescar con un palo y una liana. Eso, todo lo físico, creo que se me daría muy bien".

La astronómica cifra que ofrecieron a Juan José Ballesta por 'Supervivientes'

"A mí, lo que me da miedo es la vuelta a la realidad y sentarme en el plató. Que se plante gente al lado que te busca las cosquillas, que te provoca para que saltes", confiesa. Y añade: "Si saltas y te defiendes, en ese instante, has perdido tu reputación para siempre, hayas hecho lo que hayas hecho en la isla". Por tal motivo, rechazó participar en el programa de supervivencia de Telecinco, y eso que le ofrecieron una cuantiosa cantidad de dinero.

Según confiesa Juan José Ballesta en las páginas de su libro, le llegaron a ofrecer "50.000 euros por irme a una isla tropical". Aunque no detalla si era algo semanal o por un caché completo. En caso de hacer referencia a lo que cobraría por siete días, se hubiera convertido en uno de los concursantes mejor pagados de la historia de 'Supervivientes'. Por el momento, este honor se lo lleva Isabel Pantoja, quien habría cobrado ni más ni menos que 80.000 euros por cada semana que permaneció en Honduras. Si tenemos en cuenta que duró once semanas…