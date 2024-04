Juan José Ballesta regresa a ‘MasterChef’ justo en pleno estallido de su escándalo

El actor Juan José Ballesta no pasa por su mejor momento. Y es que en los últimos meses el intérprete al que conocimos en ‘El Bola’ no para de protagonizar titulares y no precisamente por su trabajo ni por nada bueno. Este viernes, se ha sabido que Ballesta está a punto de ser juzgado por una supuesta agresión sexual.

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla ha propuesto en un auto juzgar al artista madrileño según consta en un auto citado el 17 de abril al que ha tenido acceso Europa Press.

Los sucesos que se juzgarán tuvieron lugar en julio de 2023 en una calle de Parla, la localidad madrileña de la que es natural Juan José Ballesta. Por si fuera poco, este viernes se ha sabido también que el joven que denunció a Juan José Ballesta por el robo de 50 euros y una chaqueta retira la denuncia y el caso ha quedado cerrado. Fue el pasado diciembre cuando el actor declaró al respecto en los tribunales de Plaza Castilla de Madrid, porque un antiguo amigo suyo le acusó de robo con violencia.

Juan José Ballesta, invitado en ‘MasterChef 12’

Casualmente, coincidiendo con esta noticia que afecta de lleno a Juan José Ballesta, TVE ha anunciado que el actor participará como invitado en la cuarta entrega de ‘MasterChef 12’ el próximo lunes para ayudar en la prueba por equipos después de su paso por la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’.

En el programa del lunes se pondrá en juego el pin de la inmunidad, un privilegio que podrán utilizar cuando más lo necesiten. El primer reto se planteará el Chef del Mar, Ángel León, que les descubrirá un ingrediente que puede revolucionar la alimentación, la soja marina. El reto consistirá en hacer un plato utilizando un pescado y la soja marina. Los dos mejores lucharán en un nuevo cocinado por el pin de la inmunidad. Se les sumará la ganadora de ‘MasterChef 10’, María Lo. El jurado lo catará a ciegas y al frente de las cocinas se quedarán Toñi Moreno y Blanca Romero, participantes de ‘MasterChef Celebrity 8’.

La prueba de exteriores por equipos tendrá lugar en Guadalajara, con un menú para 100 invitados que cocinarán en el Palacio del Infantado, sede actual del Museo de Guadalajara. Ambos equipos elaborarán un delicioso menú repleto de los sabores propios de la gastronomía alcarreña. Será en esta prueba cuando Juanjo Ballesta, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 5’ les prestará su ayuda.

En la eliminación, los delantales negros encontrarán una manzana bajo la Caja Misteriosa. La restauradora y cocinera Cristina Oria traerá los platos con manzana que los aspirantes deberán replicar, como la tarta tatín, el milhojas de foie mi cuit con manzana verde y anguila ahumada o el bacalao confitado con crema de manzana y apio. Florentino Fernández duelista de ‘MasterChef celebrity’, acudirá para apoyarles.