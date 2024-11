Sonsoles Ónega enfurece como nunca antes en su programa: "Los inútiles, que se vayan"

Todos los programas de televisión siguen volcados con la tragedia de la DANA dando voz a las víctimas. Es el caso de 'Y ahora Sonsoles'. Este jueves, Sonsoles Ónega conectaba con Toñi, la mujer que ha perdido a su marido y a su hija y que ha protagonizado un enfrentamiento con la consellera de Turismo con la que trabaja.

Toñi está completamente destrozada tras haber perdido a su marido y su hija, que fallecieron ahogados cuando trataron de bajar al garaje para intentar salvar su coche. "Mi hija me comentó mamá están diciendo en la radio que se está inundando Catarroja y Paiporta, la pobre tiene mucho miedo al agua y yo le dije tranquila que aquí no va a pasar nada pero es verdad que a las 16:30 mi marido tuvo curiosidad por visitar la rampla del Poyo y es verdad que llevaba mucha virulencia y bajaba con mucha rapidez y a mi me asustó y mi marido dijo que no iba a pasar nada", relataba la mujer antes de explicar cómo su marido y su hija se ahogaron en el garaje.

Después de todo lo sucedido, Toñi no ha dudado en contarle a Sonsoles Ónega su intención de crear una plataforma. "¿Dónde estaban los recursos? ¿Las administraciones?", preguntaba Toñi en 'Y ahora Sonsoles'. "No estaban", se escuchaba decir a Sonsoles. "Llegaron tarde. Esa es la furia del pueblo, no somos un pueblo violento. Pero es la sensación de abandono y de inaptitud. Han demostrado ser unos políticos que no están a la altura, si tienen dignidad que dimitan, lo han hecho mal que se vayan y lo asuman", sentenciaba Toñi sin parar de llamar.

"Tienen que pagar por lo que han hecho se tienen que depurar responsabilidades. Quiero crear una plataforma para que se haga justicia. No es cuestión de colores políticos, es cuestión de humanidad. Cuando se han echado la culpa los unos a los otros, he pensado, ¿qué clase de políticos tenemos? ¿Qué humanidad tienen?", preguntaba Toñi indignada entre lágrimas.

"Su relato, de principio a fin, debería ser el texto de una demanda colectiva, de todos", recalcaba entonces Sonsoles Ónega dejándole claro que ponía su programa como altavoz para crear esa plataforma. "Voy a ir a por todas porque ya lo he perdido todo. Tiene que haber justicia y el que lo ha hecho mal que lo deje. Los valencianos ya no creemos en los dirigentes con la ineptitud que han demostrado", incidía Toñi.

Sonsoles Ónega, clara sobre la gestión de la DANA: "Lo han hecho mal"

Al escucharla, Sonsoles la paraba para decirle algo a su invitada. "Toñi yo le voy a decir una cosa no crea si no quiere en estos, está en todo su derecho, pero yo quiero creer todavía en lo que tenemos y en que pueda haber otros responsables políticos con mejor gestión", aseveraba Ónega.

"Estoy con usted, lo han hecho mal. Pero le tengo que decir desde aquí que creamos en las estructuras del estado y, los inútiles en algunos puestos, que se vayan", terminaba sentenciando Sonsoles Ónega provocando el aplauso de todo el público en plató.