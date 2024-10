María Manjavacas paraliza 'Y ahora Sonsoles' tras estar "a punto de morir" por la DANA

Desde este miércoles, son muchos los testimonios de víctimas de la DANA tanto en Letur (Albacete) como en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana los que estamos escuchando en todos los programas de televisión. Y este jueves, 'Y ahora Sonsoles' ha contado con uno muy especial: el de María Manjavacas.

La periodista de la Cadena SER y habitual colaboradora de Sonsoles Ónega fue una de las que se quedó completamente atrapada en la A-7 y vivió en primera persona la DANA. "Yo venía de Oliva, que está al sur de Valencia. En el viaje de regreso a Madrid es cuando me metí en la ratonera. Llegamos a L'Alcudia, que muchos espectadores sabrán que ha sido noticia porque se desbordó el río Magro y entonces en la carretera cuando llegamos fue una completa ratonera", explicaba.

"Yo oía antes a Rodolfo y me emocionaba cuando hablaba de que estaba pendiente de su madre y que a veces dos horas te salvan. Pero es que en nuestro caso fueron diez minutos. Nosotros estábamos en la parte alta de la carretera cuando el río se desbordó. Estábamos todos encajonados y no tenías libertad de decir qué hago, me voy, salgo por aquí. No te podías ni cambiar de carril", proseguía contando la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

"¿Pero por la cantidad de agua que caía?", preguntaba Sonsoles Ónega. "Ya no tanto por agua porque era como un diluvio, estuvimos 12 horas atrapados en el mismo punto. Apenas recorrimos unos kilómetros. En esos diez minutos, que yo a veces viajaba con mi hermana, con mi cuñado hacía la broma de que me paré a tomar un café y digo pues probablemente eso es lo que nos ha salvado porque si hubiésemos cruzado al otro lado...", le recalcaba María Manjavacas.

Tras ello, la periodista dejaba claro que nada de lo que se ha contado ha sido una exageración. "Estaban todos con el agua al cuello. Somos afortunados de estar en la parte alta de la carretera y eso solo por diez minutos. Y no había otra escapatoria. El problema eran los camiones, hubo un tornado, el tornado volcaba los camiones y la gente decía que podía con el camión porque estaban más altos, el camión que parecía tu refugio al final era tu trampa porque no había hueco y se arrinconaba contra el hormigón a los coches. Nadie podía acceder a ellos, no podían entra ambulancias, policía ni ningún servicio", relataba.

"Afortunadamente cuando el río se desbordó si tuvimos una patrulla de la guardia civil que nos desvió y dimos la vuelta y luego ya cada uno pudo ser libre de ir donde quería. Yo recalé en Silla que fue donde se refugió todo el mundo en el tanatorio. Y te da la sensación de que te has librado de algo pero entras en algo en lo que te encuentras sola. Y los hoteles cuelgan el cartel de completo. Estábamos todos en una hilera de coches y daba la sensación de estar acompañada porque yo en la carretera iba con mucho miedo", aseveraba.

María Manjavacas relata su infierno en la carretera por la DANA en 'Y ahora Sonsoles'

María Manjavacas y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'. | Antena 3

Al escucharla, Sonsoles Ónega le preguntaba a su compañera que se le pasó por la cabeza en ese momento. "Se me pasó la vida, cada uno tiene su momento de miedo, yo era un momento que nadie ha relatado. Mi problema eran los camiones derrapaban, los frenos y empezaba a oler a quemado y había una humareda y yo ya no sabía si me moría por la inundación porque nos caíamos a un río o por un incendio porque si un coche arde ardemos todos, era la sensación de quedarte atrapada entre paredes. Y después cuando no estabas con las paredes te sentías fatal", le contaba María Manjavacas.

"Y luego hay una cosa que me gustaría que lo abordara la psicóloga porque al principio cuando llego a la ratonera me pongo mi traje de periodista y me pongo a grabar a la gente y a hacer mi crónica a la SER, es como si no me estuviera pasando a mí, pero luego te das cuenta de que tú eres la afectada y cuando pasan 17 horas y llegas a tu casa, íbamos dos hermanas en el coche y cuando nos recibió mi hermana por la puerta llorando es cuando me di cuenta de que había dejado a la periodista y era la persona. Nos abrazamos las tres hermanas y pensamos aquí termina la pesadilla. Pero es como que disocias y no diferencias la periodista de la persona. Menos mal que conducía mi cuñado, porque pensé que si conducimos mi hermana o yo estamos muertas", añadía.

Después, María Manjavacas no dudaba en acordarse de los niños que estaban también encerrados en los coches sin poder beber ni comer. "Te entra una fragilidad y una vulnerabilidad. Al final no sabías que hacer y yo casi en un momento dado quería volver a la carretera porque te sentías acompañada. Me siento afortunada", sentenciaba. "No, estás viva", le matizaba Sonsoles Ónega.

Por último, la colaboradora de Sonsoles Ónega ha aprovechado para criticar y quejarse de lo que se está quejando toda la población: que el mensaje de alerta llegara a las ocho de la tarde cuando muchos ya estaban en carretera y llevaba cinco horas atrapada. "Con el mensaje de alerta yo no me pongo en la carretera, no soy imprudente, es verdad que con el de la meteorología no me tenía que haber puesto y entono el mea culpa. Pero el mensaje de protección civil no debería haber llegado tan tarde", concluía.