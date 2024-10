Miguel Lago señala cómo es el ambiente de trabajo con Sonsoles Ónega fuera de cámara

Miguel Lago es uno de los colaboradores más reconocidos de 'Y ahora Sonsoles'. El cómico lleva formando parte del programa que conduce Sonsoles Ónega desde su estreno en octubre de 2022 y desde el principio siempre se ha visto un tira y afloja entre presentadora y colaborador.

¿Pero cómo es la relación de ambos en realidad? Pues sobre ello se ha pronunciado Miguel Lago en una entrevista para El Economista con Beatriz Cortázar, otra de las colaboradoras del magacín de tarde de Antena 3.

Así, Miguel Lago no duda en recalcar que "tenemos muy buena química". "Creo que he encontrado el punto de divertirla y hasta ponerla nerviosa. Entiendo que los magazine tienen ciertas reglas y por eso yo iría más allá. Pero eso será cuando me toque dirigir mi propio programa", prosigue diciendo el humorista.

Beatriz Cortázar le pregunta a Miguel Lago por el ambiente que hay en 'Y ahora Sonsoles'

Cuando Beatriz Cortázar le pregunta por cómo es el ambiente que hay en 'Y ahora Sonsoles', su compañero de programa no duda en decir que son todos como una familia y aprovecha además para nombrar a otros rostros con los que ha trabajado en los últimos años.

"En estos cinco años he tenido la fortuna de trabajar con Pablo Motos, Risto Mejide y Sonsoles Ónega. Si algo he aprendido es que el buen ambiente se nota luego en la cámara", asevera Miguel Lago que hay que recordar que fue uno de los colaboradores estrella de 'Todo es mentira' en sus orígenes hasta que decidió dejar el programa porque ya no estaba a gusto.

"Te aseguro que lo que más me gusta de venir es el antes y el después porque me encanta hablar con todos, con las maquiladoras, peluqueras, con los colaboradores… Tenemos muy bien ambiente y lo sabes", sentencia al respecto Lago.

Asimismo, en esta entrevista con motivo de su primer novela como escritor "Persiguiendo a Becquer", Miguel Lago confiesa su deseo de poder dirigir y presentar su propio programa de televisión en un futuro. "Siento que se va acercando el momento en que pueda liderar un formato. Quiero ser el 'puto amo' y tengo capacidad y trabajo para ello. Considero que estoy bien valorado y sé que llegará ese día. De todas formas confieso que estoy muy feliz en el papel de colaborador, que no tiene presión y se vive muy tranquilo", añade.