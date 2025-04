El programa de Sonsoles desmiente con "pruebas" en Antena 3 una exclusiva de Telecinco: "Absolutamente falso"

Este jueves, Adriana Dorronsoro paralizaba 'Vamos a ver' anunciando en exclusiva que Gerdard Piqué y Clara Chía habrían roto su relación después de tres años y que podría haber terceras personas. La copresentadora del espacio de Jaoquín Prat entraba después en 'Tardear' para dar más información. Y desde Antena 3, Lorena Vázquez, colaboradora de Sonsoles Ónega lo desmentía en 'Y ahora Sonsoles'.

"La pareja que ha roto es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro", aseguraba Adriana Dorronsoro justo antes de acabar 'Vamos a ver' este jueves. Después, era 'Tardear' quien seguía abordando la información y Leticia Requejo daba más detalles sobre los posibles motivos de la ruptura entre el futbolista y su pareja.

Según la colaboradora de 'Tardear', Clara Chía le dio varios avisos a Piqué porque no le gustaba la doble vida que llevaba cuando viajaba hasta Miami. "En este último viaje de Piqué a Miami, se reúne con Ricky Puig y sale mucho por la noche. A Clara le empieza a llegar esta vida y dice 'hasta aquí, no puedo más'", aseveraba Requejo. Todo mientras en Antena 3 Sonsoles Ónega abordaba también la información dando otra versión de los hechos.

Y es que 'Y ahora Sonsoles' cuenta en su equipo con Lorena Vázquez, la periodista de Las Mamarazzis que tanta información han tenido siempre sobre Gerard Piqué y Shakira. "Se ha publicado que Clara Chía y Piqué han roto y Lorena Vázquez tiene información", destacaba Sonsoles sin revelar que la noticia se había dado en 'Vamos a ver', el programa que presentan Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro.

Lorena Vázquez desmiente a Adriana Dorronsoro con Sonsoles Ónega

"Desgraciadamente me sabe fatal tener que desmentir a compañeros que han asegurado que la ruptura era cierta. Yo tengo que decir Sonsoles que a mí me aseguran tanto del entorno de Clara como de Piqué que no hay ruptura y que además están sorprendidos porque no entienden de donde pueden surgir estas informaciones y me dicen que todo está bien y que no hay ni siquiera una crisis en el horizonte y me dan pruebas de que la relación continúa adelante, que están muy bien y que en ningún momento se han planteado romper", empezaba diciendo Lorena Vázquez.

Tras ello, Sonsoles Ónega le pedía saber qué pruebas eran esas. "Pues que continúan juntos, que este fin de semana han disfrutado en pareja, siguen trabajando juntos. Los compañeros de trabajo les ven entrando y saliendo juntos y los vecinos les siguen viendo juntos porque siguen viviendo juntos salvo cuando vienen los hijos de Piqué", explicaba la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Asimismo, Lorena Vázquez dejaba claro que no han tenido ninguna crisis y que ni mucho menos haya habido terceras personas que pudieran enturbiar la relación de Piqué y Clara Chía. Tras ello, Nacho Gay se sumaba a decir que también el ex futbolista ha mostrado su indignación con esta noticia porque además Clara Chía soporta poco la presión.

"¿Estas informaciones como surgen?", preguntaba entonces Sonsoles Ónega. "Lorena ha dado la clave, hubo una fotografía de Piqué con una chica, que sería una amiga y dio pie a unos rumores de que estaba con una nueva pareja", aclaraba Nacho. "Pues esto deja muy mal a la prensa porque si por una foto se dice esto...", soltaba entonces María Manjavacas.

Después, Lorena Vázquez recordaba que no era la primera vez que hay rumores sobre una crisis entre Piqué y Clara y que también se ha hablado de que ambos han podido ser infiel. "Yo confío en mis fuentes, no me han defraudado nunca y estoy convencida de la realidad porque además lo he confirmado con diferentes fuentes del entorno profesional y personal", aseveraba.

"Los rumores surgen porque muchas veces a lo mejor un compañero puede tener fuentes interesadas y a lo mejor hay alguien que quiere que se hable de crisis por alguna razón. Yo he empezado diciendo que odio desmentir a compañeros con los que tengo buena relación pero yo me debo a mi trabajo y a este programa y lo que me dicen es que es absolutamente falso", sentenciaba la colaboradora de Sonsoles Ónega.