Sonsoles Ónega clama a la dirección de Antena 3 y pide que cancelen 'Pasapalabra' por este motivo

Pese a que 'Y ahora Sonsoles' dura tres horas, Sonsoles Ónega se ha quejado este viernes de no tener apenas tiempo para poder dedicarle hueco a todos los contenidos de su programa. Así, no dudaba en lanzar una súplica a la dirección de Atresmedia.

Todo sucedía al final de su conexión con Rocío Silva, una ex amiga de Marta Hermoso, la influencer que podría estar implicada en el robo a un millonario mexicano en el Hotel Weelington de Madrid. Y es que la presentadora tenía que cortar la conexión y el debate entre sus colaboradores porque se quedaba sin tiempo.

"Oye perdonarme me quedo sin tiempo. Rocío te invito a que vengas a plató la semana que viene porque es que me he quedado sin tiempo son y 34 y tengo que hablar con Silvia Marsó e irme a sellar el féretro del Papa Francisco", empezaba diciendo la presentadora.

Todo mientras Sonsoles Ónega daba paseos por el plató de 'Y ahora Sonsoles' mostrándose muy nerviosa. "¡No tengo tiempo, necesito llegar hasta Vicente Vallés!", terminaba clamando la presentadora. Unas palabras con las que indirectamente pedía a la cadena que cancelaran la emisión de 'Pasapalabra' y alargaran la duración de su programa.

Tras ello, Sonsoles Ónega se desplazaba hasta el sofá en el que iba a entrevistar a la actriz Silvia Marsó. "No tengo tiempo, es horroroso, así que sin dilación y sin perder un segundo que entre ya nuestra invitada de hoy", advertía la presentadora presentando a la intérprete.

"Ay que nervios hija por Dios", le reconocía al darle la bienvenida. "Ay qué angustia porque teníamos muchas ganas de estar contigo, el público estaba ansioso de escucharte y en las casas también y yo me quedo sin tiempo y esto no puede ser", concluía la presentadora.