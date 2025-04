El aviso de Sonsoles Ónega a Pilar Vidal tras lo que le sucede en Roma: "A ver si te detienen"

Son muchos los periodistas que se han trasladado hasta Roma para cubrir la muerte del Papa Francisco. Cadenas como Telecinco y TVE han enviado a estrellas como Carlos Franganillo, Ana Terradillos o Adela González y Marta Carazo. Mientras que en el programa de Sonsoles Ónega han sido reporteros habituales o la presentadora sustituta Pepa Romero los que han viajado hasta El Vaticano.

Pero 'Y ahora Sonsoles' ha sorprendido este martes también al conectar con una de sus colaboradoras que se encontraba en Roma y ha ejercido por primera vez de reportera. Se trata de Pilar Vidal. Así, la periodista de ABC y habitual colaboradora de Atresmedia se ha trasladado hasta la capital italiana para informar en directo de la muerte del Papa Francisco.

En una primera conexión, Pilar Vidal explicaba que había podido ir al restaurante favorito del Papa y también la residencia de los arzobispos y cardenales que participarán en el Cónclave. "Cuando hemos llegado estaba abierto, tiene una imagen de la Virgen preciosa y hemos conseguido entrar hasta la recepción pero el encargado se ha enfadado mucho y no quieren hablar", aseguraba la colaboradora en conexión con Sonsoles Ónega.

Después, Pilar Vidal se refería al merchandising y se colaba en una tienda para conocer qué recuerdos se llevan los turistas. "Hay una estampita básica y mucho rosario y una medalla", explicaba la periodista. "Pues trae que yo quiero una", le solicitaba Sonsoles. "Pero yo la compraré mañana en la basílica", aseveraba la colaboradora.

Y en plena conexión, Sonsoles Ónega le pedía a Pilar Vidal que hablara con un policía para saber cuál es el dispositivo de seguridad que hay en torno a la Plaza de San Pedro del Vaticano y en los alrededores. "Tienes que ir a hablar con el policía", le recordaba la presentadora. "Bueno cuidado porque no sé si es policía italiana o que porque estamos en una zona de la embajada francesa, pero os busco un policía y hablamos con él", contestaba ella.

La petición de Sonsoles Ónega y su aviso a Pilar Vidal

Mientras Pilar Vidal bromeaba con su acento italiano y cómo trataba de hablar en el idioma patrio para entenderse con la gente. "Oye Pilar mientras te acercas a la autoridad vamos a ver el momento en el que conociste al Papa Francisco y tú misma dijiste que fue uno de los momentos más emocionantes de tu vida", le advertía Sonsoles.

"Bueno Pilar volvemos contigo enseguida, ya lo del policía tú me dices si puedes bien, a ver si te van a detener", soltaba entonces Sonsoles Ónega con preocupación por lo que le pudiera pasar a tú compañera. "A ver yo me quiero mover, pero Julián no", contestaba Pilar Vidal asegurando que el cámara no quería que se moviera mucho porque la cobertura fallaba.

"Me dicen que no es creíble que Julián no se quiera mover. Te queremos ver moverte porque eres nuestros ojos", añadía la presentadora. "No, se quiere mover pero él dice que me quede quieta por la mochila porque es verdad que la cobertura es malísima por el dispositivo de seguridad porque hay mucho inhibidor", concluía Pilar Vidal.