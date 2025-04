Miquel Valls censura la intervención de Pilar Vidal y en 'Espejo Público' piden que vuelva Susanna Griso

'Espejo Público' se centraba este martes en la retahíla de reacciones y condolencias que ha dejado la muerte de Mario Vargas Llosa. En concreto, puso el foco en una de las más esperadas que aún no se ha producido, el pronunciamiento de Isabel Preysler. Si bien Pilar Vidal quiso romper una lanza a favor del silencio de la empresaria durante este difícil momento, Miquel Valls terminó reprendiéndola sin pudor ante la audiencia por lo que llegó a justificar.

Nada más iniciar el debate en 'Más Espejo' por los motivos que pueden haber empujado a la madre de Tamara Falcó a no pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de su marido, Vidal aclaró que ella ya era consciente del frágil estado de salud que atravesaba el escritor, por lo que su muerte no le ha sorprendido. Fue entonces cuando Miquel Valls frenó los pies a la periodista, que ha confesado en numerosas ocasiones la buena amistad que tiene con la socialité.

Miquel Valls apunta y dispara contra Pilar Vidal: "Entiendo que esto es televisión pero..."

"Hija mía, yo entiendo que esto es televisión y que, al final, cobramos todos. Pero, por no querer hablar de esto, llevamos 45 minutos hablándolo, que es noticia, sí, pero…", comenzó espetando el catalán, impugnando la actitud de Pilar Vidal. "No pienso que seas una persona desalmada porque creo que no hay persona que tenga más corazón que tú, pero, al final, creo que has perdido un poco el tacto por defender a una persona que se mantiene en silencio, escondida y sin hacer ruido", añadió el comunicador.

Miquel Valls y Pilar Vidal en 'Espejo Público'

Pero el sustituto de Susanna Griso no se quedó ahí. "Tú estás hablando por lo que sabes de esta persona y, según mi opinión, atacando a los hijos que acaban de perder a su padre hace muy pocas horas. Hago este apunte para que reflexionemos todos", sentenció el periodista, haciendo que Gema López rompiese su silencio. "No estoy de acuerdo con lo que dice Miquel", esgrimió la colaboradora en un intento de parar los pies a su compañero.

"Si Pilar ha entrado es porque se lo hemos pedido"

"Si hemos hablado 45 minutos de este tema es porque es noticia, es actualidad, hay una escaleta y, además, yo soy de las que cuando me incomoda un tema me levanto y me voy. Si Pilar ha entrado es porque se lo hemos pedido y si estamos contestando a estas preguntas es porque queremos esa información", aclaró Gema rompiendo una lanza a favor de Pilar Vidal, que se mantuvo en total silencio durante la reprimenda del presentador en funciones.

Y Lorena Vázquez no dudó en romper el ambiente de tensión mandando un mensaje a la presentadora habitual, que se encuentra disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. "¡Que vuelva Susanna Griso ya, por favor! Este es un llamamiento para que Susanna Griso, allí donde se encuentre, vuelva porque miren la que tenemos aquí formada", señaló la periodista con sorna.