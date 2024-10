Sonsoles Ónega pronuncia en directo lo que buena parte del público cree de Elisa Mouliaá

'Y ahora Sonsoles' ha debatido sobre el cuestionamiento que está recibiendo Elisa Mouliaá en redes sociales tras su denuncia a Íñigo Errejón por acoso sexual. "Desde que presentó la denuncia la actriz Elisa Mouliaá está siendo objeto de críticas y cuestionamientos en redes sociales", ha planteado Sonsoles Ónega, queriendo ir al fondo del asunto.

Lo cierto es que, este fin de semana, se ha puesto mucho en solfa la denuncia por parte de gente que viene a no entender por qué si Errejón intenta una primera agresión en el ascensor, ella se va a la fiesta con él y por qué, si la encierra con pestillo en la fiesta, luego accede a irse a su casa. También le cuestionan gravemente por persistir en su actitud y subir a casa del expolítico tras recibir una llamada de su padre alertando de que su bebé tenía 40 de fiebre.

Pues bien, Elisa Mouliaá ha calificado a todos estos críticos de "neandertales" y se ha pasado los últimos días justificándose ante los ataques. Eso sí, de un modo encendido, quizás poco recomendable en este punto. "Sucede que, ante el relato que se expone en la denuncia, los que no somos juristas hemos de entender que alguien que sí lo es se lo va a mirar con otros ojos, los ojos de la balanza ciega. Cuando el juez y el Ministerio Fiscal vean el asunto, no van a tener esa perspectiva social y cultural, lo va a mirar de otra forma: si ha habido o no intimidación o si esta chica actuó bien o no", ha apuntado Carlos Quílez, copresentador de Sonsoles Ónega en la mesa de sucesos.

"Pero lo de llamarla mala madre me parece cruzar todo tipo de fronteras. Me parece un error por parte de ella que esté dando explicaciones públicas en la red en un momento de calentón, pero que se esté cuestionando su papel de madre es una invasión intolerable", ha comentado alto y claro la periodista Luz Sánchez-Mellado.

"Más allá de que se esté defendiendo en las redes, bien o mal, ella sabrá, hoy además la hemos escuchado por primera vez, hemos escuchado su voz", ha apostillado Sonsoles Ónega al dar paso a esas declaraciones en las que Elisa Mouliaá admite en 'Espejo Público' que "ha sido un fin de semana horrible". Y advierte con seguir dando la batalla en redes aunque no sea lo aconsejado: "He contestado a todo. Sé que no lo tengo que hacer pero creo que lo voy a seguir haciendo. No me voy a callar". Además, da un paso más allá y tacha a Errejón de "depredador sexual" y de otra cosa mucho más grave: "No es una persona normal, tiene rasgos de psicópata narcisista".

"Es verdad que en todos los relatos coincide una forma de actuar en la intimidad que los jueces dirán si es delito, por lo menos en su caso, que es la única que ha denunciado", ha valorado Sonsoles Ónega. "La parte de entrar a calificar si es un depredador o un psicópata, estos párrafos finales, yo creo que sobran, y debiera hacerle caso a la gente que tiene cerca y que le aconseja que no hable demasiado de esto o que más bien no diga nada", ha sentenciado el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera.

"No hemos cambiado tanto desde el caso Nevenka hace 20 años hasta hoy. Esta denuncia le pone en riesgo. Se está poniendo el foco en una profesional a la que le va estupendamente la vida y que con esta denuncia no sabe si le va a seguir yendo igual de bien mañana. Por tanto, eso es lo que yo subrayo, se está poniendo en riesgo", ha enfatizado por su lado Pilar Velasco.

"Sin duda, sin duda. Se está exponiendo, pero... luego ya veremos el grado de exposición si es buscado o no buscado o si es requerido o no requerido", ha dejado caer Sonsoles en directo antes de cambiar de asunto. Una cuestión, la de ese grado de exposición de Mouliaá, que se formula y/o barrunta buena parte del público.