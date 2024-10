Patricia Pardo da sentencia a lo de Elisa Mouliaá y refuta lo que se insinúa ahora: "Es demencial"

Patricia Pardo se ha indignado en el plató de 'Vamos a ver' al abordarse cómo Elisa Mouliaá se ha pasado gran parte del fin de semana teniendo que justificarse y haciendo apreciaciones ante quienes cuestionan su denuncia a Íñigo Errejón.

"Este fin de semana se ha cuestionado mucho la denuncia de Elisa por parte de gente que viene a no entender por qué si Errejón intenta una primera agresión en el ascensor, ella se va a la fiesta con él y por qué, si la encierra con pestillo en la fiesta, luego se va a su casa o por qué si recibe una llamada de su padre de que su hija tiene 40 de fiebre persiste en su actitud y sube a casa de Errejón", ha planteado Joaquín Prat.

"Y luego está el pantallazo de la conversación con la amiga en el que ella no relata una agresión ni un comportamiento delictivo", ha añadido el presentador. "Quizás en ese momento no había el poso o la reflexión suficiente o ella no era conocedora de que había otras mujeres que habían vivido lo mismo que ella", ha rebatido Patricia Pardo.

Patricia Pardo: "Me parece demencial. ¿Dónde están las feministas ahora?"

"A mi me parece encomiable que una persona que tiene un perfil público como Elisa Mouliaá denuncie vía policial y ahora más todavía. Me parece tremendo que esta chica tenga que salir al paso de todos esos comentarios en los que le han reprochado su actitud y tenga que hacer apreciaciones. ¿De verdad esto le está sucediendo a esta chica que ha tenido el valor de denunciar? ¿En qué mundo vivimos?", ha clamado la presentadora de Telecinco.

"La percepción de cada uno es muy diferente, pero yo me niego a que una mujer que tiene la valentía y la garra de ir denunciar tenga que dar explicaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales. Me parece demencial. ¿Dónde están las feministas ahora?", ha sentenciado Patricia Pardo. "¿A qué nos atenemos?", ha añadido furiosa.