Juan del Val se revuelve en 'La Roca' por Elisa Mouliaá y manifiesta lo que muchos piensan

Uno de los temas principales que se ha abordado este domingo, 27 de octubre, en 'La Roca' ha sido la dimisión de Íñigo Errejón tras haber sido denunciado por varias mujeres por "acoso sexual". Y, una vez más, Juan del Val ha sido el más directo a la hora de hablar del polémico asunto.

Nuria Roca señaló cómo la noticia había pillado por sorpresa a todos, ya que, según se llegó a decir, Errejón no daba "el perfil" de acosador. "Queremos analizarlo desde el punto de vista psicológico, ¿cómo es el perfil de una persona que defiende unos valores y abandera el feminismo y la igualdad, pero hace todo lo contrario?", preguntó la presentadora a Ana Asensio, psicóloga y doctora en neurociencia.

"Todo presuntamente, pero en este caso encontramos un perfil con doble personalidad y rasgos muy narcisistas. Son personas que cosifican sus relaciones, solamente van a su objetivo, tiene muy baja empatía. Sin embargo, dan una cara social y mensaje totalmente contrario", analizaba la profesional.

Los mensajes de odio a Elisa Mouliaá en redes

Poco después, el programa de La Sexta recordaba los mensajes de odio que ha recibido en redes Elisa Mouliaá, la primera en denunciar al expolítico ante la Policía Nacional por agresión sexual. En dichos mensajes se cuestionaba a la actriz por su manera de actuar. Mensajes tales como: "¡Ojo, cuidado! Antes muerta que a la Policía" o "Estas cosas no se denuncian en Twitter, para eso están las comisarías". Ante semejantes ataques, machistas en la mayoría de los casos, Juan del Val no ha dudado en salir a defenderla.

"Las víctimas, primero, no hace nada por culpa y vergüenza", recordaba la psicóloga. Y añadía: "Cuando una persona tiene un acto de agresión o violento, en este caso de índole sexual, el cuerpo tiene un mecanismo que, para aquello muy impactante en el que no se puede huir, se disocia lo que pasa y lo que se siente. Hay confusión".

Juan del Val sale en defensa de la actriz

Carmen Ro, colaboradora de 'La Roca', se mostraba indignada: "Me ponen mala las reacciones en redes a las declaraciones de Elisa. Me parece increíble. Se llega a decirle mentirosa". Acto seguido, Juan del Val pedía la palabra: "Quiero decir una cosa. Elisa comete un error y creo que es el único que comete realmente: contestar y justificarse en redes sociales. Nosotros también lo estamos cometiendo, perdonadme que lo diga. Lo cometemos porque le damos validez a los testimonios de 4 o 4.000 impresentables. Olvidémonos de una vez de lo que se dice en las redes".

Además, el escritor dio su opinión sobre todo lo ocurrido con Íñigo Errejón: "Detrás de cualquier tipo de conducta, tenga que ver con cualquier manera de ejercer la violencia, hay un trasfondo psicológico detrás. Esto se da por hecho, independientemente de que pueda ser un eximente".

"El machismo no es delito. Hay mucha gente machista que no tiene ese tipo de comportamientos. Todos nos hemos educado en un país, en una sociedad, que tiene un problema de machismo y patriarcado. Pero usar ese argumento, como hace Errejón en su comunicado, para justificar una conducta me parece lamentable", sentenció Juan del Val.