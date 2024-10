Gonzalo Miró hace un certero planteamiento sobre Errejón en 'La Roca' tras la denuncia de Elisa Mouliaá

Como era de esperar, 'La Roca' ha abordado este domingo la última hora en torno a las denuncias contra Íñigo Errejón por acoso sexual. Y lo hacía primero desde el punto de vista psicológico con la doctora en neurociencia, Ana Asensio, junto a sus colaboradores habituales como Gonzalo Miró, Carmen Ro y Juan del Val. Y más adelante desde el punto de vista político.

Cuando trataban de analizar el perfil psicológico de Íñigo Errejón, Gonzalo Miró se dirigía a la psicóloga para hacerle una clara pregunta. "¿Cuánto hay realmente de un problema personal, que yo no pongo en duda que lo tenga y él reconoce tenerlo, y cuánto hay de un machismo realmente instalado y muy arraigado en la sociedad? ¿O sea en ese comportamiento es que este tío tiene realmente un problema o es que tiene un comportamiento que es lo que hay que intentar erradicar?", cuestionaba el colaborador.

A lo que la psicóloga le respondía que necesitaba conocer mejor la historia para hacer una valoración, pero aseguraba que para ella esto puede ser desde un problema en su infancia, el hecho de ser una persona vinculada a las sustancias, una persona con un trastorno de personalidad narcisista.

"Yo hago este planteamiento porque esto no acaba con Íñigo Errejón, es verdad que es muy llamativo el caso por lo que representaba. Pero esto es un comportamiento demasiado arraigado en la sociedad", incidía en ese sentido Gonzalo Miró.

Tras escucharle, era Juan del Val el que tomaba la palabra para exponer que "detrás de cualquier tipo de conducta, tenga que ver con cualquier manera de ejercer la violencia, hay un trasfondo psicológico detrás". "Esto se da por hecho, independientemente de que pueda ser un eximente", añadía el escritor.

"El machismo no es un delito. Hay mucha gente machista que no tiene ese tipo de comportamientos. Todos nos hemos educado en un país, en una sociedad, que tiene un problema de machismo y de patriarcado. Pero usar ese argumento, como hace Errejón en su comunicado, para justificar una conducta me parece lamentable", sentenciaba Juan del Val.

Gonzalo Miró se pronuncia sobre la denuncia de Elisa Mouliáa

Poco después al hacerse eco de la denuncia de la actriz y presentadora Elisa Mouiliáa, Gonzalo Miró era claro y rotundo. "Yo solo puedo agradecer el paso de Elisa de dar la cara y de poner un nombre y un apellido a una denuncia, de explicarse y de denunciar un comportamiento que ella sintió abusivo, inadecuado o como lo queramos llamar", destacaba el colaborador.

Tras ello, Gonzalo trataba de exponer lo que el pensaba de lo que se busca cuando una mujer denuncia este tipo de casos. "A mí me da la sensación, es una sensación y a lo mejor estoy equivocado, pero yo no creo que las intenciones de las mujeres con estas denuncias anónimas o públicas sea la de ir metiendo a los hombres en la cárcel, no creo que ese sea el objetivo principal", aseveraba.

"Bueno quien tenga que ir que vaya ehhh", le replicaba Nuria Roca. "Si, pero yo no creo que ese sea el objetivo principal. Me da la sensación de que esto va más a intentar cambiar un comportamiento que está demasiado arraigado en la sociedad, para eso hay que decirlo. Si no lo dices es imposible cambiar ese patrón de comportamiento", concluía Gonzalo Miró.