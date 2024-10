Elisa Mouliaá emite un alto comunicado tras su denuncia a Errejón y avanza sus próximos pasos

Esta semana saltaba una noticia que nos dejaba a todos en shock. La actriz Elisa Mouliáa, junto a otras muchas mujeres anónimas, denunciaban públicamente a Íñigo Errejón por "acoso sexual". Después, eso sí, de haber presentado la correspondiente denuncia en comisaría. Una noticia que provocaba que el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados dimitiera de todos sus cargos y anunciara que abandonaba la política.

Sin embargo, y desgraciadamente, tras su valiente paso la intérprete ha tenido que soportar comentarios denigrantes y bochornosos en redes sociales. Muchos de los cuales la cuestionan como madre por haber dejado a su hija en casa para salir de fiesta con Íñigo Errejón el día que, según ha contado, intentó abusar de ella. Harta de semejantes comentarios, Elisa Mouliáa ha decidido publicar un comunicado en su perfil de X, donde se ha mostrado contundente.

"Por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre: Una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en 2024. Aun así, mi marido y yo estábamos separados y en proceso de divorcio que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios del 23", comienza explicando la actriz.

Elisa Mouliaá: "Tenía a Íñigo en un pedestal"

Además, reconoce "yo estaba ilusionada con Íñigo, le tenía en un pedestal… pensé que podía ser una historia de amor preciosa. Pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua".

"Acabé en su casa porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacía 5 minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que mi hija tenía fiebre y si me estaba sintiendo mal eso la empeoraba más y segundo porque era todo invasivo e incómodo", prosigue Elisa Mouiláa, dejando claro que "hay pruebas, como la captura de la conversación posterior a ese día con mi amiga donde le decía lo invadida que me había sentido. Y esto es todo lo que tengo que decir", sentencia.

Por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre: Una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en 2024.



Aun asi, mi… pic.twitter.com/JoCQpzWkEK — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

Además, la actriz no ha dudado en responder a comentarios de algunos de sus seguidores de X. Uno le reprocha que denuncie en redes sociales, cuando "para eso están las comisarias". "Ya esta puesta la denuncia en comisaría, que más quieres", le contesta ella. A otra le recuerda que "yo he hablado después de que haya estallado todo con miles de denuncias anónimas, para apoyar la investigación y para que otras víctimas den el paso. Espero que nunca nadie con poder abuse de ti para que no sientas el miedo de hablar jamás".

Ya esta puesta la denuncia en comisaría, qué más quieres — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

Yo he hablado después de que haya estallado todo con miles de denuncias anónimas, para apoyar la investigación y para que otras víctimas den el paso. Espero que nunca nadie con poder abuse de ti para que no sientas el miedo de hablar jamás. Un abrazo — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

Me cogí el taxi a casa sola! 🙄 — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

Mi hija estaba bien, se despertó con fiebre y me llamaron y por eso y por lo mal que estaba con la situacion cogi un taxi y me fui. Alucinante vuestra comprensión lectora.. 😏 — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

La actriz informa de sus próximos pasos

Este viernes, 25 de octubre, Elisa Mouliáa ha concedido una entrevista en 'TardeAR' donde ha anunciado que valora la posibilidad de, junto a otras presuntas víctimas de Errejón, denunciar al ex político. "Ya les he mostrado mi ayuda para hablar de todo y, sobre todo, buscar un abogado o que nos defienda a todas y luego podamos ir en conjunto", ha explicado la actriz.

De esta forma, desvela que estaría buscando un abogado que pueda representar legalmente a todas las mujeres que decidan emprender acciones legales contra Errejón.