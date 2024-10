Ana Rosa paraliza 'TardeAR' para dar la última hora sobre Íñigo Errejón y censura a su programa

Ana Rosa Quintana se encontraba este jueves en plena sección de 'Expediente Marlasca' hablando de un caso de intercambio de cadáveres por error cuando paralizaba el programa por una noticia de última hora relacionada con la dimisión de Íñigo Errejón tras la acusación de violencia machista por una persona anónima a través de redes sociales.

Así, Ana Rosa Quintana daba paso a Manu Marlasca para ofrecer una noticia de última hora. "Manu Marlasca novedades con respecto al asunto de Íñigo Errejón", le decía la presentadora de 'TardeAR' a su compañero, encargado de la sección de actualidad.

"Hace apenas unas horas que Íñigo Errejón dimitía por las acusaciones, anónimas hasta el momento de varias mujeres por hechos machistas, pues bien, ya hay una mujer que con nombre y apellidos, Elisa Mouliáa ha denunciado a través de las redes sociales al que fuera portavoz de Sumar en el Congreso y líder de Más País", destacaba Manu Marlasca ante Ana Rosa.

De esta forma, 'TardeAR' se hacía eco en directo de la denuncia que ha lanzado la actriz y presentadora Elisa Mouliáa en sus redes sociales pidiendo poder denunciar su caso a los medios. "Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Iñigo Errejon y quiero denunciarlo", escribía la intérprete de series como 'Águila roja' y 'Servir y proteger'.

"Yo le digo que se vaya usted a un juzgado o a la policía a denunciar", soltaba Manu Marlasca. "Bueno pero esto ya no estamos hablando de una denuncia anónima, estamos hablando de una mujer que está denunciando y supongo que si ha hecho esto lo habrá hecho ya", le contestaba Ana Rosa Quintana.

"¿La denuncia oficial dices? Yo creo que no", aseveraba Marlasca. "Seguro que sí", insistía Quintana. "Bueno, es igual, ocurre esto, ya no hablamos de un acoso sexual y del testimonio de otras mujeres, coincide que este señor ha presentado su dimisión coincidiendo con esto", añadía la presentadora.

Ana Rosa cuestiona el titular de 'TardeAR' sobre Errejón

Por su parte, Dani Montero aportaba que para él no es lo mismo hacer una denuncia anónima que alguien con nombre y apellidos lo diga públicamente. "Yo creo que es un salto cualitativo a lo que teníamos antes", opinaba el colaborador de 'TardeAR'.

Y justo entonces, Ana Rosa Quintana clamaba contra el rótulo que habían puesto en pantalla. "Vamos a ver, no puedo estar más en desacuerdo con el rótulo que hay en pantalla 'Arranca el Me Too contra Errejón'. No es un Me Too contra Errejón, si esto sucede es porque a lo mejor Errejón ha hecho algo", sentenciaba la presentadora provocando que el programa eliminara ese titular. "Errejón tiene un problema y es un señor que lleva muchos años con la bandera contra los malos tratos y del feminismo", concluía la presentadora.