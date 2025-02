Elisa Mouliaá dice basta y se enzarza públicamente con Coto Matomoros: "Patético momio"

Después de que Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón presentasen declaración ante el juez el pasado enero, la polémica sigue en el aire ante la denuncia de la actriz por presunta agresión sexual. Coto Matamoros se sumó al debate desde su canal de Youtube, echando por tierra la versión de la denunciante y propinándole todo tipo de insultos. Y la actriz no ha dudado en responderle de lleno desde sus redes sociales.

La primera visita de Mouliaá a los juzgados para defender su versión de lo ocurrido con el ex portavoz de Sumar no estuvo exenta de polémica. Los vídeos de su comparecencia ante el juez Adolfo Carretero causaron un gran revuelo por las preguntas y el tono del magistrado, que marcaron el debate de varios espacios televisivos durante semanas. Sin embargo, hay quién, alejado de los platós, también ha ofrecido su lectura de la polémica.

Elisa Mouliaá carga de lleno contra Coto Matamoros: "Un casposo del medievo, patético momio"

El hermano de Kiko Matamoros disparó directamente contra la actriz desde su canal de Youtube, propinando todo tipo de insultos que Elisa Mouliaá recuperó en su cuenta de X para defenderse. "Lerda, imbécil, corta, gorda, gilipollas, retrasada, tonta, saco de grasa… es todo lo que el señor Coto Matamoros me llama en su vídeo de YouTube sobre mi declaración", comenzó enumerando la denunciante en su publicación.

LERDA, IMBÉCIL, CORTA, GORDA, GILIPOLLAS, RETRASADA, TONTA, SACO DE GRASA…es todo lo que el señor @COTOMATAMOROS_1 me llama en su video de YouTube sobre mi declaración.



Es usted un auténtico maleducado. Se puede criticar con educación y sin insultar. Especialmente sobre el… — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) February 2, 2025

"Es usted un auténtico maleducado. Se puede criticar con educación y sin insultar. Especialmente sobre el físico de alguien", subrayó la presentadora, que no se quedó ahí en su reprimenda al televisivo. "¿Usted se cree guapo? Porque es un viejo demacrado satánico y calvo, digno de observar con pausa para la arrogancia que se gasta", sentenció la actriz.

"Un poco de respecto a las víctimas, señoro, que es usted un casposo del medievo que se cree moderno y no es más que un patético momio", terminó señalando en su cuenta de X. Pero más tarde continuaría con su cruzada desde sus historias de Instagram. "Si esto es ser un saco de grasa para ti igual entiendo que te mires al espejo y te veas guapo. Debes tener un retraso mental degenerativo que te hace deformar la realidad con tal de no ver tu deformidad propia. Demasiada droga, abuelo. Tengo más kg, pero no soy un saco de grasa, pedazo de estiércol", sentenció Elisa Mouliaá.