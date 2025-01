Rubén Amón da sentencia a Pedro Almodóvar tras lo que ha hecho en los Feroz por Elisa Mouliaá

Rubén Amón se ha pronunciado en 'Espejo Público' sobre las palabras de Pedro Almodóvar y Emma Vilarasau contra el juez Adolfo Carretero en una gala de los premios Feroz muy reivindicativa. El programa de Antena 3 ha comentado el palo que tanto el cineasta como la actriz de 'La casa en llamas' dieron al juez que interrogó a Elisa Mouliaá en sus respectivos discursos.

"Quería decirle que, en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor Carretero, se le critica y uno se lo come y se calla. Esto es libertad de expresión, coño", soltó Emma. "Alguien ha nombrado al señor Carretero. Los Feroz se caracterizan por ese tipo de cosas, por decir que si alguien hace mal un trabajo tiene que aceptar la crítica. O sea que a criticarnos", agregó después el director manchego.

Tras emitir el corte, Susanna Griso ha pedido a sus colaboradores que se mojaran. Y Rubén Amón y Juan Soto Ivars lo han hecho a fondo. "Que la gente del cine opine de lo que ha hecho un juez me parece muy bien, a mí me preocupa más cuando se hace desde el Gobierno o desde el poder legislativo. Lo que pasa es que dicen una cosa que es inexacta. Dicen que, cuando alguien hace una mala actuación, se le critica. Y ahí es donde veo el problema. Esos vídeos del interrogatorio no son teatro, no son una actuación y no tendríamos que haberlos conocido", ha sentenciado Ivars en primer lugar.

Acto seguido, ha recogido el testigo Rubén Amón, criticando el cierre de filas que siempre hay en el mundo de la cultura con el gobierno socialista y el nulo espíritu crítico de la izquierda con el poder. "A mí me sigue impresionando mucho la indulgencia de la izquierda con el Gobierno en el poder. Que haya tantos aspectos y cuestiones para discutirle muy inquietantes sobre la corrupción, sobre el Fiscal General y sobre otras anomalías que tienen que ver con el acoso a la prensa y a los jueces y que, en cambio, sea tiro fácil lo del juez Carretero...", ha cuestionado.

"Siendo lamentable el comportamiento de Carretero, me parece demasiado fácil este planteamiento", ha añadido el colaborador. "También es cierto que son actores y hay cierto corporativismo porque Elisa Mouliaá es actriz", le ha rebatido Susanna Griso. "No, hay un corporativismo orgánico que identifica la progresía o la condición del progresismo con el mundo del cine", le ha replicado Rubén Amón.

"Yo creo que al mundo de la cultura hay que agradecerle, de entrada, que siempre ha estado a la avanzadilla de las grandes reivindicaciones y de las grandes conquistas y nunca se ha cortado un pelo en decir lo que piensa", ha opinado por su lado Afra Blanco. Sin embargo, Rubén Amón y Juan Soto Ivars le han refutado el argumento, apuntando que ha estado a la avanzadilla "para defender un Gobierno del PSOE".