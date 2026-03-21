El público dicta esta atronadora sentencia a 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Este fin de semana se produce un auténtico choque de trenes en los cines. Tras el estreno de 'Torrente Presidente', que está arrasando en taquilla, este viernes ha llegado a las salas 'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar, que promete también hacerse con la taquilla con permiso de Santiago Segura.

A diferencia de 'Torrente Presidente', que no contó con un trabajo previo de promoción, 'Amarga Navidad' llega a los cines después de que dos de sus protagonistas (Leonardo Sabaraglia y Bárbara Lennie) visitaran 'El Hormiguero' hace una semana y de que el pasado jueves fuera el propio Almodóvar el que visitara por primera vez 'La Revuelta' otorgando al programa de David Broncano el liderazgo tres meses después.

En 'Amarga Navidad', Pedro Almodóvar vuelve a desnudar sus sentimientos, sus filias y fobias y vuelve a juntar realidad y ficción como ya hiciera en 'Dolor y gloria'. De hecho, el cartel de la película ya da una pista de que hay mucho de Almodóvar en ella porque aparece la silueta del director manchego junto a la protagonista de la cinta, Bárbara Lennie.

En esta ocasión es Leonardo Sbaraglia quién da vida al personaje que podemos identificar con el propio Almodóvar pues se trata de un director de cine que atraviesa una crisis creativa. Es un guionista que se sienta delante del ordenador y no da con la tecla sobre lo que escribir. Será ahí donde entre su colaboradora más fiel, el personaje que interpreta Aitana Sánchez-Gijón y que será clave en el devenir de la historia.

'Amarga Navidad' se rodó entre Madrid y Lanzarote y en su banda sonora cuenta con una canción mítica como es 'La llorona' de Chavela Vargas. Y el reparto de la película cuenta también con otros actores de la talla de Victoria Luengo ('La habitación de al lado', 'Reina roja'), Milena Smit ('La chica de nieve', 'Madres paralelas'), Patrick Criado ('La canción'), Quim Gutiérrez ('El cuerpo en llamas'), Carmen Machi ('Aída y vuelta'), Rossy de Palma ('La mesías'), Amaia Romero ('La mesías'), Omar Ayuso ('Élite'), Lola Rodríguez ('Veneno'), Gloria Muñoz ('Señoras del hampa') y María Morales ('ENA, la reina Victoria Eugenia'), entre otros.

Sinopsis de 'Amarga Navidad'

Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna.

Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

El público da su veredicto a lo nuevo de Almodóvar

Cabe decir que el estreno de 'Amarga Navidad' parece haber sido un éxito pues la cinta se situó en segunda posición entre las películas más vistas solo por detrás de 'Torrente Presidente', por lo que está llamada a ser un nuevo éxito del director manchego.

Y por ahora, parece que las críticas a la película están siendo muy positivas. "El mejor Almodóvar en décadas", destaca un usuario. "Almodóvar ha filmado su mejor película desde 'Dolor y gloria'", confiesa otro. "Lo nuevo de Almodóvar es como lo viejo de Almodóvar. Una delicia visual que es lo mismo pero con autocrítica", asegura otro espectador en su cuenta de "X". Y también hay muchos aplausos al trabajo de Aitana Sánchez-Gijón y de Bárbara Lennie.

#AmargaNavidad El mejor Almodóvar en décadas. Se abre en canal para mostrarse como un vampiro emocional y de la desgracia ajena creando un ejercicio meta cinematográfico sublime sobre los límites morales de la creación del autor. Menuda genialidad a sus 76 años. @eldeseo pic.twitter.com/wNd6NWct5Q — Todo Tu Cine (@TodoTuCine0) March 20, 2026

Entré en la sala esperando un trabajo menor, pero Almodóvar ha firmado su mejor película desde Dolor y gloria. Un ejercicio reflexivo y honesto sobre el proceso creativo en el que brillan más que nunca la elegancia de su puesta en escena y su pericia narrativa. Muy potente. pic.twitter.com/Aqvafe9J35 — Dabi (@dabi_otc) March 20, 2026

En AMARGA NAVIDAD (2026), una especie de secuela emocional de Dolor y Gloria, Pedro Almodovar se disecciona a si mismo y a su proceso creativo y nos vuelve a mostrar sus miedos, sus emociones, sus pasiones,...metacine muy bien interpretado y con una gran bso de A. Iglesias pic.twitter.com/MZ3yMDpR0M — Lubilder (@Lubilder) March 20, 2026

#AmargaNavidad es una película que crece a cada minuto. La metaficción que propone es soberbia y, su elenco, inmejorable. Es crítica, ácida, cómica y honesta. Perfecta. Y ese final de autorreflexión e infinitas posibilidades deja el mejor sabor de boca. Bravísimo pic.twitter.com/UcZgG1KYSu — Lucía Tello Díaz (@LUCIATELLODIAZ) March 20, 2026

.#AmargaNavidad es la película más honesta de Almodóvar. Solo él puede hacer una peli con un inicio prometedor, un desarrollo aburrido y de repente,uno de los mejores finales de su filmo.Cada vez que la película se encuentra consigo misma,vuelves a ver al genio que tienes delante pic.twitter.com/G74LkB1Z3n — alex igual (@alexxigual) March 20, 2026

El mejor Almodóvar en años. #AmargaNavidad es otra película mayúscula de esta etapa de su carrera. Un maravilloso reparto corona un guion que es una asombrosa montaña rusa de piruetas narrativas. Un fascinante rompecabezas. ¿Su tramo final? De lo mejor que ha hecho Almodóvar. pic.twitter.com/d8i1DfmBJl — Alberto Frutos (@albertofrutos) March 21, 2026

#AmargaNavidad es de las películas de Almodóvar que te enamoran con el tiempo y acaban convirtiéndose en tus favoritas, como La flor de mi secreto en mi caso. Se merece muchos revisionados. — Soppyppos (@soppyppos) March 21, 2026

Que @PedroAlmodvar #PedroAlmodovar es el DIOS del cine actual lo sabemos TODOS. Que #AmargaNavidad es su última OBRA DE ARTE AUDIOVISUAL, lo sabemos los paladares exquisitos. El final es llegar al orgasmo poético visual y sucumbir a un genio. GRACIAS MAESTRO. — rakman69 (@rakman6909) March 21, 2026

Lo nuevo de Almodóvar es como lo viejo de Almodóvar. Una delicia visual que es lo mismo pero con autocrítica.



¿Hay que verla? Sí.

¿Está en mi top? No.



Sus colores me vuelven loco. De eso no me canso nunca.#AmargaNavidad — David Moreno (@davidmoreno) March 20, 2026

Algo que siempre hay que agradecerle a Pedro Almodóvar es su sentido del riesgo: #AmargaNavidad se mueve muy al filo del abismo pero nunca se cae. Es metacaviar para los buenos conocedores de su cine y un endiablado artefacto narrativo de brutal honestidad. El reparto, impecable. pic.twitter.com/imfcfati01 — DavidGarridoBazan (@DavidGarridoBaz) March 20, 2026

Cómo están todos los actores! Y qué obra de arte la de Aitana Sanchez Gijón en #AmargaNavidad Buen cine de verdad. Muy recomendable — sara miranda fernan (@lato_ribia) March 20, 2026

#AmargaNavidad nace de una idea creativa cargada de diversas matrioscas, un dolor y un miedo que envuelve a varios de los personajes en un hilo de ansiedad con impecables interpretaciones. Una película que respira con la voz rasgada y eterna de Chavela pic.twitter.com/p8KUAMePPo — Diego (@Dugus_85) March 20, 2026

Auténtico placer de dioses #AmargaNavidad es un disfrute sin freno. Una de las 3-4 mejores de toda su filmografía



Simplemente brillante, gozosa, sublime pic.twitter.com/bfvZRYWoZ0 — Alberto Cordoba (@albercordoba) March 20, 2026

La escena final de ‘Amarga Navidad’ merece que le den todos los premios del año https://t.co/gceZX16xi3 — Javier Zurro (@Zurro_85) March 20, 2026

Una obra de arte. Aitana, Leonardo, BÁRBARA. La machi es una roba escenas, si le dan más guión se roba la peli. La parte de Amaia va a ser igual de épica que la de Volver (la escena de la canción). Un guion muy bien hilado con un final espectacular. pic.twitter.com/dzZos5dkkC — Manuel (@ManuelJuanRuiz) March 20, 2026

💔 En #AmargaNavidad, Pedro Almodóvar vuelve a sus obsesiones sobre el duelo, la memoria y la creación, con una puesta en escena depurada y reconocible. Pese a su solidez formal y a una soberbia Bárbara Lennie, la emoción se atenúa en un ejercicio tan íntimo como menos vibrante. pic.twitter.com/6yDiEZunQm — Asier Gil (@asiergilp) March 21, 2026

Espectaculares Bárbara Lennie y Aitana Sánchez-Gijón #AmargaNavidad — tere 🌻 (@teresxt) March 20, 2026

Vista #AmargaNavidad. Es pura autoría, cine sobre cine multiplicado por tres, deseo de escribir, vampirismo (chupar las vivencias de los demás), el director de cine como demiurgo, se interpela… q suerte ser contemporánea de #pedroalmodovar — ceciliagarcia 🇪🇸 🏳️‍🌈 (@ce67cigarcia) March 20, 2026

#PedroAomodovar construye en #AmargaNavidad una obra maestra del #cine. A través de un #guión excepcional, y unos #diálogos descomunales, el director logra conmocionar visualmente al espectador tratando la complejidad de las relaciones humanas y el sentido trágico de la vida — Ivan Leal Ramos (@IvanLealRamos89) March 20, 2026

Espléndida AMARGA NAVIDAD, perfecto encaje entre la cabeza del creador y el corazón de lo creado, que fluye apasionante y natural entre ambos mundos con nuevos, lúcidos, brillantes giros a las constantes de Almodóvar. Bárbara Lennie y Aitana Sánchez Gijón están impresionantes. pic.twitter.com/aj4nNssi1m — Ricardo Aldarondo (@raldarondo) March 21, 2026

Magnífica “Amarga Navidad”. Metacine y metaliteratura en un juego de espejos con su propio cine y la vida personal de Almodóvar. Impresionantes Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo. pic.twitter.com/wbvgKAgM4t — Juan Arteaga Villar (@dhzan) March 21, 2026