El público dicta esta atronadora sentencia a 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Este fin de semana se produce un auténtico choque de trenes en los cines. Tras el estreno de 'Torrente Presidente', que está arrasando en taquilla, este viernes ha llegado a las salas 'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar, que promete también hacerse con la taquilla con permiso de Santiago Segura.
A diferencia de 'Torrente Presidente', que no contó con un trabajo previo de promoción, 'Amarga Navidad' llega a los cines después de que dos de sus protagonistas (Leonardo Sabaraglia y Bárbara Lennie) visitaran 'El Hormiguero' hace una semana y de que el pasado jueves fuera el propio Almodóvar el que visitara por primera vez 'La Revuelta' otorgando al programa de David Broncano el liderazgo tres meses después.
En 'Amarga Navidad', Pedro Almodóvar vuelve a desnudar sus sentimientos, sus filias y fobias y vuelve a juntar realidad y ficción como ya hiciera en 'Dolor y gloria'. De hecho, el cartel de la película ya da una pista de que hay mucho de Almodóvar en ella porque aparece la silueta del director manchego junto a la protagonista de la cinta, Bárbara Lennie.
En esta ocasión es Leonardo Sbaraglia quién da vida al personaje que podemos identificar con el propio Almodóvar pues se trata de un director de cine que atraviesa una crisis creativa. Es un guionista que se sienta delante del ordenador y no da con la tecla sobre lo que escribir. Será ahí donde entre su colaboradora más fiel, el personaje que interpreta Aitana Sánchez-Gijón y que será clave en el devenir de la historia.
'Amarga Navidad' se rodó entre Madrid y Lanzarote y en su banda sonora cuenta con una canción mítica como es 'La llorona' de Chavela Vargas. Y el reparto de la película cuenta también con otros actores de la talla de Victoria Luengo ('La habitación de al lado', 'Reina roja'), Milena Smit ('La chica de nieve', 'Madres paralelas'), Patrick Criado ('La canción'), Quim Gutiérrez ('El cuerpo en llamas'), Carmen Machi ('Aída y vuelta'), Rossy de Palma ('La mesías'), Amaia Romero ('La mesías'), Omar Ayuso ('Élite'), Lola Rodríguez ('Veneno'), Gloria Muñoz ('Señoras del hampa') y María Morales ('ENA, la reina Victoria Eugenia'), entre otros.
Sinopsis de 'Amarga Navidad'
Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna.
Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.
El público da su veredicto a lo nuevo de Almodóvar
Cabe decir que el estreno de 'Amarga Navidad' parece haber sido un éxito pues la cinta se situó en segunda posición entre las películas más vistas solo por detrás de 'Torrente Presidente', por lo que está llamada a ser un nuevo éxito del director manchego.
Y por ahora, parece que las críticas a la película están siendo muy positivas. "El mejor Almodóvar en décadas", destaca un usuario. "Almodóvar ha filmado su mejor película desde 'Dolor y gloria'", confiesa otro. "Lo nuevo de Almodóvar es como lo viejo de Almodóvar. Una delicia visual que es lo mismo pero con autocrítica", asegura otro espectador en su cuenta de "X". Y también hay muchos aplausos al trabajo de Aitana Sánchez-Gijón y de Bárbara Lennie.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.