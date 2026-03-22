Santiago Segura ve la comparación de 'Torrente Presidente' con lo último de Pedro Almodóvar y su réplica es de diez

Este fin de semana, han coincidido por primera vez en las salas de cine españolas las últimas películas de dos de nuestros directores más reconocidos y taquilleros: Santiago Segura y Pedro Almodóvar. El primero estrenó hace una semana la sexta parte de la saga de 'Torrente', 'Torrente Presidente', mientras que el manchego estrenó hace unos días 'Amarga Navidad'.

Y, aunque algunos les intenten enfrentar, comparando las taquillas que han hecho sus respectivas cintas, Santiago Segura ha dejado claro que no hay ningún tipo de competitividad. De hecho, no ha dudado en salir en defensa del oscarizado director. "Almodóvar pierde estrepitosamente con Santiago Segura en la taquilla. Más de diez menos de recaudación", escribía en redes sociales un medio de comunicación.

Ante esto, el director, guionista y protagonista de 'Torrente' respondía con contundencia: "A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares". Y añadía, tirando de sentido del humor: "Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo".

A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares.

Yo fuera de España no vendo una escoba.

Todo hay que decirlo 😅 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 21, 2026

Santiago Segura quiere ser 'chico Almodóvar': "Me encantaría"

Esta no es la primera vez que Santiago Segura ensalza al cineasta manchego. Hace unos días, durante una entrevista con Europa Press, preguntado por la posibilidad de que Almodóvar hiciera alguno de sus famosos cameos en una de sus películas de 'Torrente', el actor reconoció que a él también le gustaría aparecer en alguna cinta de uno de nuestros directores más internacionales.

"Nunca me ha llamado. Él busca mucha calidad interpretativa, pero yo no estoy todavía ahí, aunque creo que él sabe que a mí me encantaría salir en una película de Pedro Almodóvar", aseguró, dejando claro la admiración que siente por su compañero. Un deseo que Europa Press trasladó al cineasta durante la promoción de 'Amarga Navidad'. La respuesta de Almodóvar fue clara: "Que me lo diga directamente, él me conoce. Yo no lo sé, si él me lo dice yo no lo sé. Bueno, si le ves, se lo dices. O si le veo, se lo diré yo".

Si bien Santiago Segura ya participó en una de las películas de Almodóvar, tal y como le confesó él mismo a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. Aunque el plano en el que aparecía como figurante fue finalmente eliminado: "Yo era figurante. Creo que fue en 'Tacones lejanos'".

"Me acuerdo de que llegué de los primeros y me puse en la segunda fila. Estaba ahí y digo: 'aquí se me ve ‘fetén, cuando salude a Marisa Paredes yo voy a ser de los que esté aplaudiendo y se me ve la cara perfecto. Entonces, veo que está así Almodóvar mirando, le dice algo al oído al ayudante de dirección y el ayudante de dirección dice: 'por favor, el gordo al final', y me mandaron a la última fila", recordó el protagonista de ‘Torrente’ entre risas.