Santiago Segura responde en 'El Hormiguero', muy a su forma, a todas las críticas contra 'Torrente, Presidente'

Santiago Segura ha regresado a 'El Hormiguero' este lunes pocos días después del estreno de 'Torrente, Presidente', que llegó a los cines el pasado viernes como la sexta entrega de la franquicia después de más de una década de pausa. Y durante su encuentro con Pablo Motos, el director y protagonista de la polémica cinta no ha dudado en contestar a algunas de las críticas, con un claro mensaje a quiénes han filtrado algunas secuencias en redes.

"Me he quedado a gusto, siempre vengo cagado porque suelo venir antes del estreno, pero ahora vengo después. Ya parió la burra, ha tenido trillizos", ha comenzado bromeando el director nada más arrancar la entrevista, sin perder tiempo para aclarar una vez más el tono del film ante la audiencia. "Es una película que es una sátira de la política, y como tenemos una política tan curiosa, por decir una palabra suave...", ha señalado.

Santiago Segura contesta a las críticas de 'Torrente, Presidente' desde 'El Hormiguero': "Dije que esto era para los fans"

Así, Santiago Segura ha confesado a Pablo Motos cuál era su mayor miedo a la hora de retomar la saga de 'Torrente'. "La sociedad se ha vuelto un poco más cuidadosa, intenta no herir los sentimientos de las personas que se puedan ofender y me parece bien, creo que es positivo para la sociedad, pero me daba miedo que afectase a la ficción", ha confesado el actor.

"Habla todo el mundo de los límites del humor y nadie habla de los límites del drama o de la tragedia. Ves 'Sirat' por ejemplo, que más drama imposible. No sé por qué nadie dice 'hombre no hagas eso, no puedes llegar tan lejos' pero sí dicen 'uy, que risa tan zafia'. Pero es ficción, ¿cuál es el problema?", ha añadido el invitado de este lunes con tono crítico.

Ha sido entonces cuando el conductor de 'El hormiguero' ha puesto el foco en su atípica campaña para esta película, pues el film ha contado con un plan promocional a la inversa: primero se ha estrenado la película para el público, sin tráiler, y ahora se están llevando a cabo los pases de prensa y el encuentro con los medios. "A ellos no les gusta que tú decidas, ellos quieren decidir ellos", ha advertido Santiago Segura sobre los críticos, que no han encajado bien este cambio de planes.

"De hecho, el viernes ya estaban todos pagando la entrada en el matinal para luego hacer su... Decir lo que...", ha tratado de explicar antes de que Pablo Motos repasase una por una las críticas de la película. "Esto tengo que decirlo, a mí que les parezca bochornoso me parece muy bien. Todas las críticas de la saga son 'soez, desagradable, mal escrita, peor dirigida' y dije 'esta es aún peor, así que avisados quedáis", ha subrayado el actor.

"El aviso no les ha hecho mella. Luego dije que esto era para fans de la saga. Y la tontería máxima llega cuando... El tema de los cameos", ha advertido entonces Santiago Segura, adoptando un gesto más serio para cargar contra quiénes han avanzado las apariciones especiales de la película haciendo 'spoiler'. "¿Qué te hace pensar, querido amigo periodista, que ponerlo en un titular hace bien a alguien? ¿Eres una mala persona? ¿Eres imbécil? ¿O ambas cosas? Porque es lo que han hecho", ha sentenciado.

En ese sentido, el director de 'Torrente, Presidente' ha cargado contra los medios que han publicado imágenes del film antes de distribuir el material a prensa. "Hay algunos cachondos que han dicho bueno pues si no me das imagen voy y la saco del cine... ¡Profesionales del medio! Es totalmente ilegal, a uno se lo dije ayer por redes", ha desvelado el invitado de este lunes. "Hay gente que de repente ve a sus ídolos y saca la escena... Pero Tik Tok estaba lleno de secuencias enteras", ha lamentado.

"Hay quien dice que la película no es ácida, que no es agresiva y crítica... Yo no he venido a defenestrar a nadie. Yo he venido a hacer una película para que nos riamos. Yo estaba en la sala con 500 personas riéndose y pensaba 'claro, se están riendo de la izquierda, la derecha... No les importa tanto la ideología como la risa', entonces me sentía un unificador de España, me veo de presidente ya", ha bromeado Santiago Segura entre aplausos.

A la pregunta de si cree que la película le gustará a Pedro Sánchez, el actor se ha mostrado más que sincero. "Espero que sí, pero porque me gustaría que le gustase a todo el mundo. Espero que también la disfrute Abascal, estaría bien que fuesen a la misma sala y se riese uno desde un sitio y otro desde otro", ha asegurado el protagonista de 'Torrente'.