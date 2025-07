Joaquín Prat pone freno a lo que se trasluce en Telecinco sobre Álvaro Escassi: "Esto ya empieza a ser barro"

Joaquín Prat ha detenido la tertulia sobre Álvaro Muñoz Escassi en 'Vamos a ver' a propósito de la entrevista que concedió su ex María José Suarez en 'De Viernes' en plena ruptura con Sheila Casas.

El presentador ha reprobado las insinuaciones que hizo la modelo sobre el exjinete al hablar de cómo era la relación: "No se puede frivolizar en televisión con comportamientos que son denunciables y que deberías haber denunciado. A mí eso no me parece bien. Si son denunciables, vas y denuncias y, una vez que tienes la denuncia, ya puedes ir a la televisión, pero frivolizar sobre algo que puede ser delictivo cuando no has ido a denunciar... no me parece correcto".

María José Suarez afirmó, al igual que hizo Sonia Ferrer, también expareja de Álvaro Escassi, que "mejor no tenerlo de enemigo", dejando entrever una cara desconocida y oscura. "Las alusiones de Suarez y Ferrer invitan a cuestionar la versión idealizada que tenemos todos de Escassi", ha apuntado en ese sentido Alessandro Lequio.

"Yo siempre he pensado que era un tipo que tenía debilidad con las mujeres pero que nada más allá de eso. En cambio, aquí se está dejando entrever aspectos preocupantes del carácter de Escassi", ha proseguido interpretando el conde tras las declaraciones de María José Suarez en 'De Viernes'.

Joaquín Prat corta a Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

En ese momento, ante lo delicado del asunto, Joaquín Prat ha echado el freno de forma inmediata y de raíz. "Esto ya empieza a ser barro", ha sentenciado. "Y yo entiendo perfectamente que Sheila diga 'yo no quiero ni acercarme al polvo por si el polvo se convierte en barro'", ha añadido. Y es que Sheila Casas ha decidido mantenerse lejos de la polémica aislándose en la playa y con su familia.

"Entiendo que diga 'dejadme tranquila, he puesto tierra de por medio y no quiero volver a saber nada de este asunto'. Yo haría exactamente lo mismo porque insisto en que esto ya empieza a ser barrito", ha reiterado Joaquín Prat. "Cambiamos de tema entonces", le ha seguido Giovanna González.