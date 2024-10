Juan del Val se lanza a sentenciar a Íñigo Errejón y pone encima de la mesa algo determinante

La mesa de debate de 'El Hormiguero' de este jueves tuvo como tema estrella el gran bombazo informativo de la jornada. Pablo Motos convirtió la dimisión de Íñigo Errejón y sus acusaciones de agresión sexual en el eje de toda la tertulia. Mientras diseccionaban su comunicado sobre su abandono de la política, Juan del Val terminó acusándolo de "cobarde" y poniendo el foco en un detalle.

Poco después de que el portavoz de Sumar anunciase su retirada de la vida política por "desgaste" físico y mental, la periodista Cristina Fallarás denunciaba este jueves en un post de Instagram denunciaba haber "sufrido violencia machista a manos de un político muy conocido". Más tarde, la actriz y presentadora Elisa Mouliaá tomaba su cuenta de 'X' para confesar ser "víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón".

Cristina Pardo, tajante sobre las denuncias por agresión sexual: "Se sabía de alguna manera"

Si bien Sumar ha anunciado que pondrá en marcha "un proceso para recabar información", el suceso ha acaparado por completo la mesa de debate de 'El Hormiguero' este jueves. "Ha pasado todo muy deprisa y ha sido muy desconcertante", comenzó advirtiendo Cristina Pardo, que se adelantó a Juan del Val para lanzar su más tajante lectura de lo ocurrido.

Juan del Val y Nuria Roca en 'El Hormiguero'

"En dos o tres líneas viene a reconocer que algo de lo que se estaba insinuando era verdad", comenzó advirtiendo la periodista. "El turrón es que el admite que tiene problemas en su estructura afectiva y emocional y dice que lleva mucho tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico", subrayó la presentadora en el contexto de la oleada de acusaciones.

Y tampoco dudaba en recuperar la reacción de Pedro Sánchez ante tal escándalo de la izquierda española. "El presidente del gobierno ha hablado en sus redes de acosos y abusos. Hoy había un runrun que el resto de los mortales desconocíamos, yo me inclino por pensar que se sabía de alguna manera lo que estaba pasando. Y al final ha estallado", sentenció la compañera de Juan del Val.

Juan del Val carga contra las "excusas" de Íñigo Errejón: "Esto me parece determinante"

Fue entonces cuando el marido de Nuria Roca cargó directamente contra las palabras escogidas por Errejón en su comunicado. "Creo que es bastante cobarde. Lo del patriarcado y la salud mental me parece una falta de respeto", comenzó señalando el colaborador. "Mucha gente tiene problemas mentales y no hacen las cosas de las que se le acusan a él de haber hecho. Pero hablar del patriarcado me parecen excusas y no me parece afrontar lo que de verdad has hecho", aseguró el guionista.

"En realidad el comunicado de Sumar ha salido 15 minutos antes de que estallara. Con lo que no vengamos ahora con lecciones de ejemplaridad, de 'nosotros queremos una sociedad feminista' cuando hay algunas sospechas de gente muy próximas a Errejón conocían este tipo de prácticas", señaló Juan del Val.

Visiblemente indignado, el compañero de Pablo Motos continuó echando por tierra la justificación del antiguo portavoz de Sumar. "Todos hemos sido educados en el patriarcado y en el machismo, y la cosa está mejorando. Pero el patriarcado no es lo que te obliga, no un eximente para tocarle el culo a una mujer si no quiere que se lo toques. Esto me parece determinante", insistió el colaborador.

"Menos hablar de ideología y más practicarla"

Juan del Val lanzó entonces un recado a los políticos desde 'El Hormiguero' tras el shock por lo sucedido. "La ideología no es decir 'soy de izquierdas', es comportarte de esa manera. Y creo que eso es lo que tiene valor. Llenarse la boca de palabras diciendo lo que eres y no lo que haces me parece bastante lamentable", aseveró el comunicador.

"Tantos ejemplos que nos ha dado él sobre los comportamientos machistas… Menos hablar de ideología y más practicarla, tanto él como otras personas que lo podían saber", insistió el tertuliano antes de que Nuria Roca se pronunciase. "Encontrarte esto es que te den una hostia con la mano abierta", aseguró la presentadora, mientras Tamara Falcó optó por romper una lanza a su favor.

"Por lo menos ha abandonado la política, ha dado un paso a hacer lo correcto", subrayó Tamara Falcó alejándose de la dureza de Juan del Val, pero Cristina Pardo quiso recalcar otro aspecto importante de toda la trama. "Sumar hoy ha tenido ya su sentencia de descomposición, esto ya es el remate. Sí que puede que haya un reequilibrio de fuerzas con Podemos, creo que Yolanda Díaz tampoco tiene peso suficiente. Por lo creo que esto tiene unas consecuencias políticas", terminó vaticinando la conductora de 'Más vale tarde'.