La contundente sentencia de Iñaki López a Íñigo Errejón con cinco palabras en 'Más vale tarde'

Es sin duda la noticia del día y posiblemente de la semana. Íñigo Errejón ha anunciado su salida de la política alegando que había llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona". No obstante, pocos minutos después de lanzar su comunicado se publicaba que todo tendría que ver con la denuncia de una persona anónima acusándole de violencia machista. Un asunto que sin duda se ha convertido en el tema principal de 'Más vale tarde' con Iñaki López mostrándose contundente contra el ya ex político de Sumar.

'Más vale tarde' arrancaba el programa analizando el comunicado en el que Íñigo Errejón llegaba a admitir que había tenido gestos machistas con compañeros de trabajo y en sus relaciones afectivas y que esperaba poder reparar sus errores.

El primero en pronunciarse era el que fue su compañero en Unidas Podemos, Ramón Espinar. "Le han hecho un Me Too a Íñigo, hay mujeres que han denunciado comportamientos de Errejón que son inaceptables e intolerables y que lo que hay que hacer es respetarlas a ellas, darles credibilidad y actuar en consecuencia", aseguraba el que fuera secretario general de Podemos en Madrid recordando que había mucha gente que le tenía ganas políticamente a Errejón. "Todos los hombres seamos de izquierdas o de derechas hemos tenido comportamientos de los que nos avergonzamos, que no podemos sentirnos orgullosos y cómo nos hemos relacionado con las mujeres", sentenciaba.

"Tienes toda la razón Ramón, por eso me extraña a mí enormemente que Errejón en su carta se califique como una víctima del patriarcado, que parece que está justificando de alguna manera una relación irregular, machista y de maltrato psicológico para las mujeres porque es una víctima del patriarcado", le respondía Iñaki López.

A lo que Ramón Espinar reconocía que no quería hacer de defensor de Errejón porque además no tiene relación con él desde hace años. "Pero no debe ser fácil ponerte a escribir esa carta, no debe ser fácil salir a la luz pública, es fácil resbalar y creo que la carta no está acertada", aseveraba el colaborador de 'Más vale tarde'.

Después, Iñaki López ponía sobre la mesa que no se daría pábulo a una información así sino fuera cierta para "despejar peones del tablero de ajedrez". "Tiene que haber material para que Sumar ponga en marcha una investigación", añadía el presentador a ese respecto.

"Habitualmente los comunicados que se sacan es dimito para poder defenderme mejor pero él no ha dicho eso, ha dicho que dimite porque tiene un problema de salud mental y reconoce haber tenido comportamientos éticamente reprochables", aseveraba entonces Cristina Pardo.

"¿Cómo tiene que haber sido la convivencia interna en Sumar si durante meses ha habido un grupo de diputadas que han estado monitorizando el comportamiento de Errejón y los testimonios que llegaban y por otro él que estaba en activo como portavoz?", preguntaba por su lado Iñaki López. "Yo estoy tocado, le conozco desde que tengo 19 años", contestaba Ramón Espinar.

Y a ello, Iñaki López no dudaba en apostillar que "esto nos defrauda a todos como ciudadanos el ver que uno de los principales valedores del feminismo tiene un comportamiento tan absolutamente execrable y contrario a lo que ha venido predicando". "Bueno eso vale para que aprendamos que los valedores del feminismo no podemos ser tíos", le replicaba Ramón Espinar.

"Perfecto, si no podemos ni siquiera tomarnos un poco en serio lo que nos están diciendo los políticos ya, ¿qué hacemos?", insistía al respecto Iñaki López defendiendo que él creía que es necesario tener referentes del feminismo también entre los hombres.