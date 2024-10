Miguel Lago se sale del tono habitual y despacha su opinión de Isa Pantoja con tres frases

Las últimas revelaciones sobre las muchas humillaciones que Isa Pantoja sufrió creciendo en Cantora han abierto un debate que se extiende más allá de Telecinco. En una entrevista para El Economista, Miguel Lago se ha pronunciado sobre la desgarradora confesión de la hija de la tonadillera. Así, el colaborador de 'Y ahora Sonsoles' no ha dudado en sentenciar la reacción de su entorno, en especial la de Kiko Rivera.

"Las batallas televisivas son absurdas, esto va de trabajar. Estoy en Sonsoles pero no quiero que a Ana Rosa le vaya mal. No solo es ella, sino que hay 300 personas trabajando", comenzó explicando el actor cuando le pidieron posicionarse en la guerra televisiva de 'El Hormiguero' contra 'La Revuelta'. Y el rostro de Atresmedia aseguró que ha encontrado su sitio por completo en el magacín vespertino de Antena 3.

Miguel Lago muestra todo su apoyo a Isa Pantoja tras su paso por 'De Viernes': "Me ha dejado muy tocado"

En su encuentro con El Economista, Miguel Lago solo tuvo palabras de agradecimiento para Sonsoles Ónega. "Tenemos muy buena química. Creo que he encontrado el punto de divertirla y hasta ponerla nerviosa. Entiendo que los magazine tienen ciertas reglas y por eso yo iría más allá. Pero eso será cuando me toque dirigir mi propio programa", comentó con sorna el hurmorista.

Sin embargo, la conversación tomó un tono más serio cuando Beatriz Cortázar le preguntó por el tema del momento. "Te aseguro que me ha removido y me ha dejado muy tocado esa entrevista", comenzó asegurando sobre la entrevista de Isa Pantoja en 'De viernes'. Puesto que Robinson, su hijo de 6 años, fue adoptado, la periodista decidió preguntarle por su opinión sobre el duro relato que la hija de la tonadillera compartió sobre su adopción.

"No suelo interesarme por los asuntos de Isabel Pantoja ya que solo me interesa como artista y no su vida privada, que me parece todo un disparate, pero esta entrevista me llegó precisamente por la condición de adoptada. Hubo tres frases que me rompieron el alma", sentenció Miguel Lago sobre las confesiones de la televisiva, que le tocaron muy de cerca por su propia experiencia.

"Cuando se definió como hija de segunda..."

"Cuando se definió como hija de segunda. Te aseguro que en mi casa tenemos una obsesión enorme para que nuestro hijo Robinson no se sienta diferente a sus hermanos hasta el punto de que he tenido discusiones con algunos familiares para evitar un tratamiento de discriminación positiva, del paternalismo hacia el 'negrito adoptado' al que me niego", continuó explicando el colaborador de 'Y ahora Sonsoles', que trató el tema con la seriedad pertinente.

Y es que, Miguel Lago no dudó en dejar claro en expresar el profundo amor que profesa por el más pequeño de su casa. "Quiero que sea igual que todos. Soy consciente de que le quiero igual que a los otros tres porque sufro mucho cualquier cosa que le pueda ocurrir", explicó el actor antes de señalar la otra parte de la entrevista que más le había chocado sobre Isabel Pantoja y los abusos en su familia.

"El segundo punto es lo que señaló de su entorno familiar. Es muy importante porque cuando decidimos adoptar, somos conscientes de decir a los nuestros que quien no aporte que se aparte", aseguró Lago, recriminando a la cantante no haber apartado de su lado a los miembros de su familia con supuestas actitudes racistas. "Mi hijo, para crecer bien, necesita tener abuelos, tíos, primos… Tengo la fortuna de que nuestra extensa familia lo adora", añadió el televisivo.

"El dolor de esa chica es muy difícil de curar"

"Y el último punto que me dolió fue cuando Isa dijo que no quería quedarse huérfana por segunda vez. Sé que todos los hijos adoptados en un momento de la vida sufren al pensar por qué su madre biológica les abandonó y de ahí que sea muy importante nuestra obligación como padres", subrayó Miguel Lago, poniendo el foco en la importante responsabilidad de todos los padres adoptivos.

El humorista terminó compadeciéndose de Isa Pantoja por todo el dolor que había confesado en su última entrevista. "Si ha sido su vida como la ha contado, y viendo la reacción unánime de los que la conocen entiendo que sí, el dolor de esa chica es muy difícil de curar", sentenció antes de cargar de lleno contra Kiko Rivera por la falta de empatía que ha demostrado con su hermana estos días.

"No me gusta juzgar pero pienso que Kiko Rivera, que encima ha crecido sin padre, tendría que entender mucho mejor a su hermana. Será que como dice Isa, tal vez no la considera su hermana sino un pegote que se encontró en su casa. Te aseguro que hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas", terminó añadiendo Miguel Lago para zanjar su opinión sobre el polémico tema.