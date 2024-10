Jordi González se moja sobre lo de Isa Pantoja y sentencia a Kiko Rivera en pocas palabras

El nuevo drama familiar de la televisión por excelencia ha cambiado de protagonistas en las últimas semanas. Después de la desgarradora confesión de Isa Pantoja sobre su infancia en Cantora, y la visita de Dulce en 'De viernes', la familia de la tonadillera vuelve al punto de mira. Y los pronunciamientos no se han hecho esperar, generando aún más debate. Sin ir más lejos, Jordi González no tardó en abordar lo sucedido en 'D Corazón' emitiendo su más sincera sentencia.

El paso de Isa Pantoja por el sillón de 'De viernes' suscitó una avalancha de titulares que dejaban muy mal parados a la cantante y algunos miembros de su familia como Agustín Pantoja o Doña Ana. Las acusaciones de racismo tomaron un segundo plano el pasado viernes cuando Dulce, la niñera de la televisiva, desveló algunas de las muchas humillaciones que sufrió Isa en su adolescencia, poniendo el foco especialmente sobre su hermano.

Antes de la última ración televisiva de conflicto familiar, Kiko Rivera ya se había encargado de dejar claro a su hermana que había escuchado todos sus ataques a través de sus historias de Instagram. Así, el DJ no dudó en tacharla de "victimísmo crónico", unas palabras que Jordi González condenó este sábado en TVE. El presentador de 'D Corazón' acusó al hijo de la tonadillera de ser "un poco patoso" tirando de su historial en platós.

Jordi González condena las palabras de Kiko Rivera sobre su hermana: "Un poco patoso"

Jordi González en 'D Corazón'

Y es que, como recordó el presentador, el hermano de Isa Pantoja ha denunciado en numerosas ocasiones la mala relación que tuvo con su madre y cómo le abandonó, un relato muy similar al que compartía su hermana entre lágrimas en 'De viernes'. “¿A que a ninguno de vosotros os gustaría que yo dijera que sois el paradigma del victimismo?”, preguntó de forma tajante el comunicador a sus colaboradores de La 1.

"Os molestaría", sentenció Jordi González mientras sus compañeros le daban la razón. Sin dar crédito a la reacción del DJ, el periodista insistía en que no entendía por qué ha "usado esa expresión para referirse a una persona a la que dice que quiere", lanzando un recado a Rivera asegurando que debería ser "más comedido" a la hora de pronunciarse en público sobre su familia.

Dulce rememora el peor episodio de Kiko Rivera con Isa Pantoja: "¿Alguna vez has querido a tu hermana?"

Kiko Rivera fue uno de los más señalados por Dulce durante la última entrega de 'De viernes'. Dulce puso sobre la mesa una violenta historia sobre el momento en el que su familia descubrió que Isa Pantoja había perdido la virginidad. "Si yo estoy delante, eso no se lo hace el hermano. En vez de protegerla, le hace esto, ¿tú has querido alguna vez a tu hermana?", sentenciaba la antigua empleada de Cantora recordando como el DJ le propinó un "manguerazo" en un intento de "purificarla" después de haber tenido sexo.

"Le cortaron el pelo para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle. Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por querer pararlo", recordó Dulce completamente horrorizada. Y Jordi González no ha sido el único en tomar partido en la nueva guerra familiar. Adara Molinero ha arremetido desde el primer momento contra la hija de la tonadillera, señalandola por "vender a su madre", mientras que Joaquín Prat mantiene una firme defensa de la que es su colaboradora en 'Vamos a ver', mandándole constantes mensajes de apoyo desde el programa.