Isa Pantoja pega una réplica de diez a Raquel Bollo tras su ataque y lo dice sin titubear

Isa Pantoja ha respondido a Raquel Bollo de un modo tajante después de que ésta última hablara con 'Vamos a ver' la semana pasada y desmontara y/o desacreditara a la joven tras su entrevista más demoledora en el programa 'De Viernes'.

Bollo reveló que Isa trataba mal a Dulce, puso en solfa los malos tratos o las malas palabras de Isabel Pantoja hacia su hija, aseguró que la relación con la abuela fue maravillosa al principio, le acusó de vender a su familia y desmintió que el famoso episodio del manguerazo fuera algún tipo de limpieza: "¿En qué cabeza cabe? Que lo cuente ella y por qué paso. Que eso no quiere decir que esté bien, pero contar que te han hecho una limpieza con una manguera...".

Unas palabras que sembraron la polémica y a las que Isa Pantoja ha decidido responder en su reaparición en 'Vamos a ver'. "Dice Raquel que todos habéis vendido a la familia", le ha recordado Joaquín Prat. "Ella no", ha replicado en primer lugar la joven, siendo un dardazo de órdago a Raquel Bollo, que debe su presencia en los medios a los Pantoja.

"A la señora Bollo decirle que ya exculpé a su hijo de ese episodio (de la manguera), ya lo hice en 'De Viernes'. Entonces, entrar para decir esas cosas atacándome cuando sabe lo que pasó... Y ella sí era una adulta y podía haber hecho algo para pararlo", le ha reprochado.

Isa Pantoja combate a Raquel Bollo: "Me parece inoportuno y una falta de empatía"

"Me parece inoportuno, me parece una falta total de empatía y es que sobra totalmente", ha condenado Isa Pantoja ante esa controvertida intervención de Raquel Bollo en el programa matinal de Telecinco. "Y que tuviera momentos buenos con mi abuela no quita lo que estoy contando (las humillaciones)", ha añadido, indignada con la andaluza.

"Me sorprende cómo hablas con Raquel porque su hija Alma y tu erais uña y carne", ha reaccionado Marta López. "Desde Supervivientes no", ha aclarado ella. Y es que hay que recordar cómo la relación de Isa Pantoja con los Bollo se dinamitó en la edición de 2023 por la guerra que se desató en Honduras entre Alma y Manuel Cortés y Asraf Beno.

Algo que ha rememorado Carmen Borrego. "En aquellas noches que vivimos en Supervivientes, yo he visto la falta de empatía y cariño de Raquel a Isa en el plató. No había manera de que tuviera un gesto de cariño", ha resaltado. "Raquel Bollo estaría mejor calladita", ha rematado Antonio Rossi.