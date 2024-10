Raquel Bollo escandaliza en 'Vamos a ver' con lo que revela de Isa Pantoja para desmontarle

El programa 'Vamos a ver' de Joaquín Prat ha hablado con Raquel Bollo en plena tormenta tras la entrevista de Isa Pantoja, en boca de todos por la dureza de su testimonio. Y lo cierto es que sus palabras han escandalizado en el plató de Telecinco.

La colaboradora era una persona muy cercana a la familia Pantoja y asegura que vivió muy de cerca todo lo que sucedió durante la infancia y la adolescencia de Isa. Por eso, en el equipo del magacín han visto oportuno consultarle. Se ha puesto en contacto con ella la periodista Nuria Chavero.

Lo que nadie esperaba eran los términos en los que se ha pronunciado Raquel Bollo, desmontando la versión de Isa Pantoja. La sevillana asegura que nunca escuchó a Isabel hablar mal a su hija, sino más bien al revés, "hablar muy bien y adorarla".

Para ella "no cuadra nada" en su testimonio y dice hablar de buena tinta porque "cuando Dulce se iba de vacaciones, me quedaba yo allí con ella y la que dormía en la habitación con la niña y estaba todo el día pendiente era yo". En paralelo, ha hecho una revelación impactante contra la joven: "A la niña se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce", ha desvelado.

Respecto a los malos tratos que denuncia la hija de la tonadillera, Raquel Bollo ha afirmado no haber visto eso jamás. "Nunca he escuchado a Isabel hablar mal de su hija", ha insistido. Aunque sí admite que "efectivamente no tenía buena relación con su tío y su abuela a raíz de Marbella", pero anteriormente "todo era maravilloso". "Que yo he visto a esta niña hartarse de reír y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid, y peinarla y maquillarla", ha compartido.

Sobre esos desprecios y humillaciones que se han destapado estos días, Raquel dice que "eso no lo he vivido". "Me parece todo tan lamentable. Todos hemos intentado que las cosas se hicieran de buena manera en la familia, pero eso ya está en un punto que es inviable. Todos se han equivocado y han vendido a su familia", sentencia.

Acerca del famoso episodio del manguerazo, Raquel Bollo siembra la polémica con sus palabras. "No fue ningún tipo de limpieza. ¿En qué cabeza cabe? Que lo cuente ella y por qué paso. Que eso no quiere decir que esté bien, pero contar que te han hecho una limpieza con una manguera...", le ha desmontado.

Tras escucharla, en el plató se han mostrando escandalizados. "Empatiza entre 0 y menos diez con Isa Pantoja, me parece terrible el argumento de Raquel Bollo", ha reaccionado Pepe del Real. "Me escandaliza la manera en la que deja ver que de alguna manera Isa tuvo responsabilidad sobre lo que se le hizo", ha apuntado Sandra Aladro.