Joaquín Prat se planta por lo ocurrido con Alessandro Lequio: "El que se levanta y se va soy yo"

Isa Pantoja ha vuelto a ser motivo de un encendido debate en el club social de 'Vamos a ver', con un enfrentamiento muy vehemente entre Alessandro Lequio e Isabel Rábago en el que Joaquín Prat ha tenido que poner orden con una seriedad pocas veces vista.

Rábago se ha salido de la corriente de opinión predominante en el programa tras la entrevista de la joven en 'De Viernes'. "A mi me vais a perdonar pero yo soy incapaz de juzgar absolutamente a nadie como madre, y a Isabel Pantoja tampoco", ha aseverado. "Juzgar a las madres a mi me parece una cosa horrorosa", ha añadido como crítica a sus compañeros.

"Yo tampoco he escuchado a Isabel Pantoja y no me voy a sentar aquí para juzgar a una madre por algo que está relatando Isa", se ha plantado Isabel Rábago con gran contundencia, poniendo en evidencia al espacio de Joaquín Prat. Algo que no ha gustado a Alessandro Lequio. "Esto lo llevo diciendo diez años, así que no me vengas ahora a decir que 'yo soy incapaz de juzgar'", le ha confrontado.

"Yo podré decir lo que me dé la gana, Alessandro, ¿puedo decir lo que me dé la gana o te tengo que pedir permiso?", le ha encarado Isabel muy indignada con las malas formas del conde. "Madre mía de Dios, es imposible, no se puede hablar aquí", ha denunciado la colaboradora a continuación.

"El relato de la adopción es espeluznante y espero que sea el cuento con el que se lo explicaron a una niña y no el relato de unos hecho porque si no sería más que delictivo. Una mamá que va recorriendo las cunas de la inclusa y escoge a una niña porque sí conculca todas las normas que regulan la adopción, todas. Y solo por eso, yo sí soy capaz, querida Isabel, de juzgar a esta señora", ha proseguido Alessandro Lequio cada vez más exaltado.

"Yo no, yo no, ya está, es así", ha reiterado Isabel Rábago, con pocas opciones de poder rebatir al tertuliano debido a sus desaforados gritos. Es por ello por lo que ha tenido que intervenir Joaquín Prat de forma brusca y amenazando con marcharse del plató si se continuaba por esos derroteros tan desagradables.

"Deja que hablen también los demás, sobre todo por alusiones", le ha exigido a Lequio. "Qué pesado eres", le ha espetado Rábago al colaborador. "Y sobre todo con respeto, porque si no el que se levanta y se va soy yo", ha advertido muy seriamente. "No, hombre", le ha frenado Antonio Rossi.