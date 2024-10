Alessandro Lequio pone la puntilla a lo de Isa Pantoja con una denuncia nunca antes hecha

Alessandro Lequio ha sido reconocido en 'Vamos a ver' por Joaquín Prat tras la entrevista tan sumamente dura de Isa Pantoja en 'De Viernes', en la que se destaparon episodios deplorables como llevarle forzosamente a un ginecólogo para verificar si había perdido o no la virginidad a los 16 años o ser rociada con agua -el famoso capítulo del manguerazo- tras descubrirse que había mantenido relaciones sexuales con un novio de etnia gitana.

Y ha sido reconocido porque el colaborador venía alertando desde hace mucho tiempo de una serie de desprecios que, a menudo, le echaban por tierra en el programa. "Hace diez años que estamos hablando de Isa y esto que ha verbalizado, esos sentimientos que ha tenido y ese trato que le ha dado la familia es lo que viene sosteniendo desde hace años Alessandro Lequio. Y se ha llevado incluso reprimendas sobre cómo podía decir esas barbaridades. Pero era la verdad", ha admitido Prat.

"Fue una entrevista que no me ha sorprendido para nada. Isa lo que hizo fue deja entrever un dolor fermentado durante años, pero con la grandeza de que, a pesar de que ha explotado y ha roto puentes, no he notado odio ni rencor por ningún lado, cosa que sí se aprecia en el resto de la familia", ha sentenciado el conde.

"El problema no es que Isabel Pantoja no le quiera, sino que se quiera más a sí misma que a ella, y eso no es ser madre. Ser padre es una vocación de querer, pero sin poder exigir nada a cambio. Y eso no lo he visto yo en su madre desde el minuto cero", ha proseguido implacable Alessandro Lequio delante de Isa Pantoja, que se encontraba presente en plató.

Alessandro Lequio: "Se aprecian varios delitos. Para empezar, indicios de delito de maltrato"

Pero el tertuliano ha sido mucho más duro e incendiario aún cuando en 'Vamos a ver' se ha tratado ese suceso del ginecólogo. Un hecho forzado por la tonadillera y Kiko Rivera para certificar si Isa seguía siendo virgen o no que fue lógicamente traumático para la joven y que se produjo sin su consentimiento.

"Lo que no tengo claro es si el ginecólogo debería haber puesto esta visita en manos de las autoridades porque ahí se aprecian varios delitos. Para empezar, indicios de delito de maltrato", ha denunciado sin titubeos Alessandro Lequio. "Yo la verdad es que reconozco que teniéndote aquí al lado me da un inmenso pudor todo esto", ha reconocido un Joaquín Prat escandalizado ante la propia Isa Pantoja.