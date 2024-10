Joaquín Prat le dice a Isa Pantoja lo que cree de ella en su cara y plantea la peor de las preguntas

Joaquín Prat ha recibido a Isa Pantoja en el plató de 'Vamos a ver' después de su estremecedora entrevista en 'De Viernes', en la que la joven rompió puentes definitivamente con su madre, y su familia en general, después de que nadie quiera saber nada de ella. Los titulares que dejó fueron demoledores.

"Esto ha sido una especie de catarsis", ha valorado en primer lugar el presentador de Telecinco. "Hace diez años que estamos hablando de ti y esto que tú has verbalizado o estos sentimientos que has tenido y el trato que te ha dado la familia es lo viene sosteniendo desde hace años Alessandro Lequio. Y se ha llevado incluso reprimendas sobre cómo podía decir esas barbaridades. Pero era la verdad", ha admitido Prat.

"Fue una entrevista que no me ha sorprendido para nada. Isa lo que hizo fue deja entrever un dolor fermentado durante años, pero con la grandeza de que a pesar de que ha explotado y de que ha roto puentes, no he notado odio ni rencor por ningún lado, cosa que sí se aprecia en el resto de la familia. El problema no es que Isabel no te quiera, sino que se quiera más a sí misma que a ti, y eso no es ser madre. Ser padre es una vocación de querer pero sin poder exigir nada a cambio. Y eso no lo he visto yo en tu madre desde el minuto cero", ha sentenciado el colaborador.

En mitad de la tertulia de 'Vamos a ver', ha salido a la palestra el nombre de María del Monte, con la que inicialmente Isabel Pantoja tenía ese proyecto de adopción. Algo que finalmente se truncó. "¿Has pensado alguna vez cómo habría sido tu vida si, en vez de ser Pantoja, te apellidases de otra manera porque quien oficializase esa adopción hubiese sido la otra persona con la que tu madre tenía un proyecto en vida en común?", le ha preguntado Joaquín Prat al respecto.

"No lo he pensado nunca, pero ahora que lo dices sí. No sé como hubiese sido. Me late el corazón, parece que se me va a salir", ha reaccionado muy nerviosa Isa. Acto seguido, se ha abordado el capítulo traumático de la manguera; aquel en el que le rociaron con agua fría para purificarla tras haber tenido relaciones con un novio de etnia gitana. Prat lo ha definido con claridad: "un episodio casi propio de la Edad Media".

"Vergüenza nos da escuchar eso", ha añadido Verónica Dulanto, tildándolo de ser un suceso del "paleolítico". Un hecho que fue consecuencia de otro igualmente duro para Isa Pantoja: cuando le forzaron a ir a un ginecólogo para averiguar si había perdido la virginidad con 16 años. "¿No es más fácil que te hubiesen preguntado?", se ha planteado Joaquín. "Dije que sí, pero no me creyeron", ha respondido la joven. "Yo entiendo que tengan dudas respecto a si sigues siendo virgen, pero si ya les has dicho que habías mantenido relaciones sexuales...", ha reflexionado el comunicador.

"Lo que no tengo claro es si el ginecólogo debería haber puesto esta visita en manos de las autoridades porque ahí se aprecian varios delitos. Para empezar, indicios de delito de maltrato", ha apostillado Alessandro Lequio sin rodeos. "A mi, la verdad, reconozco que teniéndote aquí al lado me da un inmenso pudor todo esto", ha admitido Prat.

De hecho, minutos después, Isa Pantoja se ha mostrado indispuesta: "Me estoy poniendo muy mal, me estoy encontrando fatal, es que me sudan las manos". Ella no quería seguir hablando del asunto más duro y traumático de su vida y, ante su estado, Joaquín Prat ha frenado la escaleta y ha cambiado de tema: "No digas nada, ya está".

Isa Pantoja, avergonzada con las palabras de Joaquín Prat

Por último, antes de concluir, Joaquín Prat le ha planteado dos preguntas duras pero pertinentes en este punto de la historia. "¿Quieres a tu madre?", ha sido la primera. "Sí, claro que sí", ha replicado ella. "¿Por encima de todas las cosas?", ha indagado él. "No, por encima de todas las cosas quiero a mi hijo Alberto", ha aseverado.

"¿Tu madre te quiere a ti?", era la segunda cuestión. "Siento que me ha querido mucho, pero ahora no lo sé", ha sido la conmovedora respuesta de Isa. Mientras, Joaquín, en todo momento, ha tratado de arroparle y hacerle sentir cómoda, pero ha habido un instante en el que la joven se ha sentido abochornada: "Espero que en esta pequeña parcela del trabajo estés a gusto co nosotros. Eres...". "No, no me digas nada porque me da vergüenza", le ha frenado ella cuando iba a elogiarle.

Sin embargo, Joaquín Prat no se ha cortado: "Eres una persona extraordinaria, eres buena gente y todo lo que dices está rodeado de un halo de verdad y esto es fundamental en televisión, que tú le transmitas a la gente cuando hablas verdad y honestidad. Y tú lo haces. Y a partir de ahí que los demás hagan el examen de conciencia".