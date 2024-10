Nieves Herrero enmudece 'Mañaneros' con lo que sentencia sobre Isa Pantoja tras su 'De Viernes'

La entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes' ha tenido una inmensa repercusión en todos los medios y ha saltado más allá de Telecinco. Este lunes, en 'Mañaneros' de TVE se han recogido algunas de las declaraciones más impactantes y Nieves Herrero, colaboradora del programa, ha sido muy contundente en su pronunciamiento.

El matinal de La 1 ha rescatado algunos de los titulares más duros, el principal cuando dice "mi madre vive pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez". "Pero qué horror. Una niña que es adoptada, que ya sale de su familia biológica por las circunstancias que sean y es adoptada, ante estas palabras qué titular me podéis dar", ha reaccionado Adela González escandalizada.

La periodista Marina Bernal ha señalado que "todo radica en que a ella no le informan de su situación dentro de la familia". Y es que, tal y como ha recordado, Isa Pantoja se da cuenta de que es una niña adoptada en el colegio, cuando todos los protocolos indican que los niños adoptados deben conocer la noticia antes para evitar ese mal trago.

En esa dura entrevista en 'De Viernes', la joven se preguntaba qué tan grave ha hecho a su madre para que no quiera saber nada de ella, y dejó claras las diferencias de trato con respecto a su hermano Kiko Rivera. "Me adoptó y como quien abandona a un perro", sentenció entre sollozos.

"Es que ni a un perro", ha subrayado Adela González. "Yo lloré, para mi lo más terrible es que su madre no la quiera", ha apuntado María Eugenia Yagüe. "Está describiendo una infancia o adolescencia cuanto menos un poco extraña", ha puntualizado la presentadora de 'Mañaneros'.

Nieves Herrero: "Yo siempre he sido muy pro Isabel pero en este caso es indefendible"

"Yo tengo una pena enorme. Sabéis que yo siempre he sido muy pro Isabel pero en este caso es indefendible. No se puede defender que a un hijo adoptado no lo consideres como tuyo propio, es que da igual, exactamente igual. Y te das cuenta de que en esa familia había hijos de primera e hijos de segunda, y que el entorno no estaba preparado para una adopción y eso para mi es como si me crujiera algo por dentro", ha sentenciado tajante Nieves Herrero, haciendo el silencio en plató.

"Isa Pantoja además tiene un hijo. Isabel tiene nieto por favor. Independientemente de que estés mal con tus hijos, te vas a ver al nieto", ha reprochado la periodista, que ha puesto sobre la mesa la dualidad que existe en la persona de Isabel Pantoja. "Una cosa es Isabel Pantoja la cantante, que es estupenda, y otra el ser humano que hay detrás. Y no acabo de entender su comportamiento con los hijos y con la prensa que la hemos seguido toda la vida. Cuando yo la he entrevistado era una mujer encantadora, pero desde su salida en prisión todo cambió", ha rematado Nieves Herrero.