El momento exacto de Isa Pantoja nunca antes visto que encogió a todos en 'De Viernes'

Este viernes, 18 de octubre, Isa Pantoja ha protagonizado la que ha sido, sin duda, la entrevista más desgarradora hasta la fecha en '¡De viernes!'. La hija de Isabel Pantoja ha conmovido a todo el mundo al contar, a lágrima viva, durísimos episodios que ha vivido al lado de su familia y los feos que estos le han hecho a lo largo de su corta vida.

El último feo de su madre fue el no ir a verla cuando estuvo ingresada recientemente en el hospital por una apendicitis aguda. Cuando, sin embargo, a su otro hijo, Kiko Rivera, sí que fue a verle cuando sufrió un ictus, pese a que este había dicho pestes de ella en televisión. Lo que pone de manifiesto, una vez más, la diferencia de trato que la tonadillera siempre ha dispensado a sus dos vástagos.

Echa un mar de lágrimas, Isa Pantoja reconocía en el programa nocturno de Telecinco que "no me lo merecía. No hay persona que se merezca esto. Y menos de la única familia que he conocido, pero independientemente de estas cosas malas, a mí me han dado mucho cariño. Yo me he sentido querida", dejaba claro la joven, quien prefiere quedarse con los recuerdos bonitos junto a su familia.

"A mi hermano le tenía en un pedestal", reconoce Isa Pantoja

Especialmente dolorosas han sido las palabras que Isa Pantoja ha dedicado a su hermano, Kiko Rivera, al que, según reconoce, "tenía en un pedestal. Le decía a mi madre que quería a mi hermano incluso más que a ella. Y ahora que ha pasado todo eso he entendido muchas cosas. Me da pena decirlo, pero desde el hospital veía la ventana, los molinos de Medina Sidonia (donde está Cantora). Estaba ahí mi madre y no ha venido a verme y al otro sí, que le ha puesto a caer de un burro", recordaba la joven, con una mezcla de dolor y rabia.

Pese a esto, insiste en que "no me quiero quedar con lo malo, no voy a ganar nada, si lo cuento tampoco pienso que vaya a ganar nada. Son cosas muy dolorosas para mí, cosas que no he superado". Tras lo cual, asegura que "yo ahora soy feliz. Yo llego a mi casa y tengo a alguien que duerme conmigo y que me abraza y tengo los abrazos de mi hijo".

Además, confiesa que "me siento una persona empática, que sabe empatizar con la gente y con mis familiares cuando realmente lo están pasando mal. Y me he dado cuenta de que ahora sí que tengo la libertad de escoger quién quiero ser y quererme un poquito más, y valorarme", sentenció Isa Pantoja, llevándose el aplauso de todos los presentes en '¡De viernes!'.

Juro que no he parado de llorar mientras escuchaba estos episodios!

Isabel Pantoja no merece una pizca de tus lágrimas!!! Vales oro y le quedas muy grande a esa mujer!

(Y después aún hay gente q defiende a I. Pantoja! Sabiendo desde hace años lo mala persona q es)#deviernes pic.twitter.com/UVRh3kQR2w — Dramacotilla ❤️‍🔥 (@DramaCotilla) October 18, 2024

La joven, deshecha en lágrimas al recordar su infancia

La exconcursante de 'Supervivientes' pone de manifiesto que no es una persona nada rencorosa. E insiste en lo agradecida que está hacia su madre: "Yo estoy muy agradecida a ella porque, a pesar de las cosas malas, he sido muy feliz con ellos. He sido feliz cuando cantaba conmigo, cuando íbamos a pasear con Cantora. Hay unos vídeos que ella tiene, que me encantaría recuperarlos, de mi infancia, cuando tenía dos añitos. Estaba también María (del Monte) Son tan bonitos y yo era tan feliz que no entiendo qué le ha podido pasar por la cabeza para quedarme huérfana por segunda vez".

"Aun así, si necesitan cualquier cosa el día de mañana, yo voy a estar ahí. Que nadie dude que yo voy a ir la primera si ellos me dejan. Pero ahora mismo, que estoy como una mierda, no estoy preparada para que me vengan a contar cosas que no voy a entender", ha concluido su desgarrador testimonio Isa Pantoja.