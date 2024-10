Adara Molinero condena lo que se anuncia en 'De Viernes' con Isa Pantoja en términos lapidarios

'De Viernes', además de ofrecer la primera parte de la exclusiva de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, contará con Isa Pantoja en el plató para conceder la entrevista más difícil y descarnada de su vida. Y Adara Molinero, sin comerlo ni beberlo, se ha pronunciado al respecto.

Al parecer, tras meses de distanciamiento y de desaires, Isa habría tomado la definitiva y dolorosísima determinación de romper con su madre Isabel Pantoja, a la que acusa de haberle abandonado. Entre ellas no hay relación desde hace mucho tiempo.

De todo ello va a hablar esta noche en 'De Viernes' y Adara Molinero ha arremetido contra la joven tras ver la promo del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, en la que se le oye decir frases demoledoras como esta: "Me adoptó y como quien abandona a un perro".

'Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona...es que ni a un perro'', confiesa exactamente Isa Pantoja sobre lo que siente hacia su madre.

Pues bien, ante este primer adelanto que ha ofrecido 'De Viernes' de la entrevista, Adara Molinero se ha pronunciado. No es un tema que le incumba, pero no se ha podido contener y ha decidido opinar abierta y duramente en su cuenta de X. Y con descalificativos de por medio.

"Eres más simple que una lechuga. Deja a tu madre en paz ya. Si no hablas de ella no interesas verdad? Y si no hablas de ella no hay dinero. Eres la enemiga de tu propia madre", ha escrito la influencer con gran crudeza, señalándole sin contemplación por hacer caja a costa de su madre.