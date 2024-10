'De Viernes' anuncia la exclusiva del año esta semana y una invitada que dará que hablar

'De Viernes' tendrá un menú inmejorable esta semana con el objetivo de seguir dando la batalla frente a 'La Voz' y retomar el liderazgo. El programa que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona ya ha desvelado sus cartas para prolongar la buena racha de audiencias que está atravesando el formato en las últimas semanas.

Según ha anunciado Telecinco a través de una promo oficial, un equipo del magacín va a entrar en la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia Illas para obtener el material más relevante de primera mano tanto de la ceremonia como de la celebración posterior. Todas las imágenes se podrán ver en exclusiva en la emisión de este viernes a partir de las 22:00 horas.

Este jueves, 17 de octubre, ambos se darán finalmente el 'sí quiero' y lo harán en el lujoso complejo de La Vega del Henares en Madrid, donde se han celebrado otras bodas muy importantes en el mundo del corazón. Lo cierto es que existe mucho oscurantismo con este enlace y con los invitados que van a acudir al mismo.

De hecho, hay una orden de asistencia: está terminantemente prohibido acceder a las instalaciones con teléfonos móviles debido a la exclusiva que tiene pactada la pareja. Por eso, todo lo que ofrezca 'De Viernes' en Telecinco tiene un mayor interés informativo. No obstante, la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia no será el único plato fuerte de la velada.

El programa ha conseguido un explosivo scoop de Isa Pantoja. La joven da un paso al frente y concede una de sus entrevistas más desgarradoras en la que Isabel Pantoja saldrá muy mal parada. Solo hay que escuchar lo que dice en el cebo para intuir que la imagen de la tonadillera se va a ver seriamente denostada.

''Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona...es que ni a un perro'', dice, descarnada, en ese primer adelanto ofrecido por 'De Viernes'. Isa Pantoja se sentará también en el plató, acompañada por Asraf Beno, su marido, para dar a conocer los episodios más dolorosos que le han llevado a romper definitivamente con su madre.

Por último, la noche se completará acogiendo el reencuentro de los actores Jeannette Rodríguez y Carlos Mata 35 años después de los fenómenos televisivos que les catapultaron a la fama, las telenovelas ‘Cristal’ y ‘La dama de rosa’.