El imprevisto revés que sacude a Ana Herminia a solo un día de su boda con Ángel Cristo

Quedan solo unas horas para que Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia se den el sí quiero. Será este jueves, 17 de octubre, en la finca La Vega del Henares, ubicada en la localidad madrileña de Alcalá de Henares donde la pareja dará un paso más en su relación en pleno escándalo por los audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I.

Pero la novia ha sufrido un revés a escasas horas de la boda. Y es que Ana Herminia ha sufrido de lo lindo para encontrar el vestido de novia con el que se casará con Ángel sellando así su relación que ha ido afianzándose pese a la guerra familiar que vive su pareja con su madre y su hermana.

«Estoy muy nerviosa. Me he hecho ya algunas pruebas. Me han ajustado el vestido y está perfecto, muy feliz. El traje es como de princesa, pero de princesa más latina, y muy bonito», confesaba Ana Herminia ante los micrófonos de ‘Vamos a ver’ cuando le preguntaban por ello.

Este miércoles, ‘TardeAR’ abordaba los problemas que ha tenido Ana Herminia para encontrar el vestido perfecto. «Ana Herminia se ha tenido que rascar el bolsillo para ponerse un vestido de novia porque parece que la marca que ella quería vestirse no se lo hacían gratis», destacaba Ana Rosa.

Así, parece que ninguna marca ha querido diseñarle un vestido de novia a Ana Herminia según avanza Vanitatis. Finalmente, la pareja de Ángel Cristo ha recogido este miércoles el vestido por el que ha tenido que desembolsar una alta cantidad de dinero.

A la vuelta del vídeo, Ana Rosa era rotunda al cuestionar que se estuviera hablando del vestido de novia de Ana Herminia. «A ver esta señora quería casarse de Pronovias, se ha ido a la tienda, se ha comprado uno de los trajes prêt-à-porter, lo ha pagado y se ha ido. ¿Qué es eso de que nadie ha querido hacerle el vestido?», soltaba la presentadora.

«La mayoría de las marcas a las famosas que se casan les facilitan el traje por la publicidad que hace. Y ella va a salir en la revista Lecturas. Y cuando no te regalan el vestido o te hacen una rebaja es porque no les interesa su imagen», defendía Miguel Ángel Nicolás.

Ana Rosa, clara y rotunda sobre el vestido de Ana Herminia

Pero Ana Rosa insistía que lo habitual es ir a una tienda y pagar el vestido. «La pregunta es, ¿quién es Ana Herminia para que te regalen un vestido?», preguntaba entonces Leticia Requejo. «Pues una señora que va a dar una exclusiva», le contestaba Ana Rosa. «Va a salir en la revista Lecturas y en todos lados y le iba a dar una publicidad…», incidía Nicolás.

«Está aquí el director de Lecturas, ¿tú no le has podido pagar a Ana Herminia el traje?», le preguntaba Quintana a Luis Pliego. «Sí, de mi bolsillo. A ver, a mí no me consta que Ana haya pedido que le regalen nada», contestaba el director. «Si ella va a la tienda y les dice oye voy a hacer una exclusiva y le dicen que no, lo raro es que vuelva y se compre un vestido», sentenciaba Ana Rosa.

«Pero ella se va a vestir de la firma que ha querido y lo ha pagado ella», aseveraba Marisa Martín Blázquez. «Que es lo normal», incidía la presentadora. «No, lo normal es que te regalen el traje», le replicaba Miguel Ángel Nicolás provocando que la presentadora se enfrentara con él. «Perdóname, a mí no me han regalado un traje en mi puta vida», soltaba sin cortarse Ana Rosa. «Pero es verdad que la mayoría de estas personas y los influencers viven del cohecho de regalámelo que te voy a publicitar», añadía el director de Semana. «Pero es que Ana Herminia no es una influencer», añadía Requejo.

En pleno debate y al ver que cuestionaban a Ana Herminia algunos colaboradores, Luis Pliego leía el mensaje que alguien cercano a ella le había enviado. «Me dicen que es absolutamente falso y que le ha pagado una pasta y que en ningún momento pidió que le saliera gratis», concluía.