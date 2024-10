Jordi González se suelta la lengua en 'D Corazón' refiriéndose así al plantón de Parada a Ana Rosa

José Manuel Parada se ha convertido en el personaje más buscado esta semana debido a su presencia en la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia. Tras comentar todo lo que se vivió en 'Mañaneros' y en 'Y ahora Sonsoles', programas en los que colabora, este sábado el periodista se sentaba en 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Jordi González.

Y es que José Manuel Parada ha visitado en apenas una semana diferentes programas de diferentes cadenas pues el domingo pasado también estaba en 'Fiesta' en Telecinco para hablar de la muerte de Mayra Gómez Kemp. Casi una semana después, el que fuera presentador de 'Cine de barrio' aparecía en 'D Corazón'.

Aprovechando su presencia en 'D Corazón' como un colaborador más, Jordi González y Anne Igartiburu han querido saber todos los detalles de la boda de Ángel Cristo con Ana Herminia ya que él estuvo presente y pudo ver todo lo que pasó y si se echó de menos a Bárbara Rey y Sofía Cristo.

Aunque antes de todo eso, Jordi González no dudaba en preguntarle a José Manuel Parada por lo que ocurrió a su llegada al lugar de la boda tras verse implicado en una guerra de conexiones entre 'Ni que fuéramos' con Víctor Sandoval, 'TardeAR' con Ana Rosa Quintana y a su vez 'Y ahora Sonsoles', donde tenía que entrar en directo al ser colaborador habitual del espacio.

José Manuel Parada habla con Jordi González de lo que le sucedió con Ana Rosa

"Mi llegada con tres televisiones en directo, esto es histórico", bromeaba de primeras el propio Parada. "Tú llegas a la boda y te invaden una horda de reporteros, tú crees que estás hablando para Ana Rosa pero es Sonsoles la que te pregunta y está Víctor Sandoval de no se sabe bien...", le decía Jordi González.

"Bueno fue un fallo técnico, no fue un fallo humano", trataba de decir José Manuel Parada ante lo que le sucedió con Ana Rosa Quintana dejándola plantada. "Yo lo primero que vi al llegar a un descampado es a Víctor Sandoval con una peluca y dije me he equivocado de sitio y aquí están haciendo la prostitución o algo", soltaba el colaborador. "Ay, ay, ay", se escuchaba decir a Anne Igartiburu abrumada por lo que estaba escuchando.

Después, José Manuel Parada concluía con lo que vivió a su llegada a la boda. "Es que era una mujer con una peluca grande y diciéndome pare, pare, pare pues pensé que era algo raro", añadía. "¿Pero de qué iba disfrazado", preguntaba Tania Llasera. "De Rita Hayworth, pero no era", contestaba. Tras ello, Anne Igartiburu le cortaba para que contara todos los detalles de la boda.