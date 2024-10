Víctor Sandoval salta a 'TardeAR' y lo que pasa con Ana Rosa parece imposible de creer

Este jueves, Ángel Cristo y su pareja Ana Herminia se dan el sí quiero y todos los formatos en directo no han dudado en desplazarse hasta el lugar de la ceremonia para contar todo lo que ocurriera. Es el caso de 'Ni que fuéramos' que no ha dudado en enviar a Víctor Sandoval vestido de Gilda, el célebre personaje de Rita Hayworth y que puede recordar (y mucho) a Sofía Cristo. Y precisamente el reportero y colaborador del programa de TEN y Canal Quickie se colaba en pleno directo de 'TardeAR'.

Desde que ha llegado a las inmediaciones de la finca La Vega del Henares, la misma en la que se casó Belén Esteban con Miguel Marcos en 2019, Víctor Sandoval ha tratado de conseguir en exclusiva a algunos de los invitados a la boda de Ángel Cristo Jr.

Así, cuando veía que llegaba José Manuel Parada, Víctor Sandoval no dudaba en abordarle en su coche pidiéndole si podía llevarle a la puerta de la boda. "Me paro y te llevo en el coche porque somos amigos", le decía el que fuera presentador de 'Cine de barrio' cuando trataba de preguntarle por Chelo García-Cortés y le respondiera que no quería hablar de esa persona.

Víctor Sandoval se cuela en la conexión de 'TardeAR' con Parada

Y justo cuando llegaba al lugar en el que se encontraban el resto de reporteros, José Manuel Parada advertía que "llevo a Rita Hayworth". Tras salir del coche, Víctor Sandoval se colaba en pleno directo en 'TardeAR' con Ana Rosa Quintana, pues su reportero Álex Álvarez le pedía a Parada que hablara en exclusiva con ellos.

"José estamos en directo en 'TardeAR'", le decía el reportero del programa de Ana Rosa. "Aquí vengo con Víctor Sandoval como si fuera una puta de barrio", soltaba sin cortarse el célebre presentador. "José está Ana Rosa estamos en directo con 'TardeAR'", incidía el reportero. "Que me está esperando Sonsoles", soltaba Parada mientras se veía a Víctor Sandoval colocándose justo detrás de él poniéndole el micrófono de Canal Quickie.

Y mientras José Manuel Parada se rebotaba contra Ana Rosa al ver que la presentadora de 'TardeAR' le despachaba al decir que tenía que atender a su programa, Víctor Sandoval no paraba de poner caras de incredulidad. "Si no quieres hablar conmigo pues nada", le soltaba Parada a Quintana. "¿Pero y qué le has hecho a Ana Rosa?", preguntaba Víctor. "No lo sé, yo estoy aquí para hablar con todos", respondía Parada mientras Belén Esteban gritaba "bravo Víctor" en 'Ni que fuéramos'.

Un momentazo que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Así, son varios los espectadores que han celebrado cómo Víctor Sandoval se ha colado en pleno directo en 'TardeAR'.

