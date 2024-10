José Manuel Parada se revuelve con Ana Rosa en 'TardeAR' y le deja plantada en la conexión

José Manuel Parada y Ana Rosa Quintana han protagonizado un momento de gran tensión en directo en 'TardeAR'. El programa, que ha cubierto la llegada de los invitados a la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, ha conectado con el reportero Álex Álvarez, apostado en el lugar donde iba a tener lugar el enlace, para hablar con el presentador y colaborador, uno de los principales asistentes.

Justo cuando Parada estaba llegando en el coche, una marea de micrófonos se ha abalanzado sobre él, viéndose realmente desbordado. El periodista del equipo de Ana Rosa ha luchado para que atendiera al programa de Telecinco al estar en riguroso directo y, aunque no se ha negado, le ha soltado: "Que me está esperando Sonsoles". Una frase ante la que Quintana ha reaccionado con una carcajada.

"Estamos en directo, te esta hablando Ana Rosa", le ha insistido Álex. "Que no oigo a Ana Rosa. No se oye nada, pero bueno, que estoy muy contento y feliz de ver que se casa este niño", ha declarado José Manuel Parada, que se mostraba perdido al no escuchar el retorno. "Ponme tu auricular porque no se oye nada", le ha pedido al reportero. "Está mi programa esperando", ha vuelto a recordar el televisivo en referencia a 'Y ahora Sonsoles'.

Eso ha hecho que Ana Rosa Quintana haya indicado a su compañero que le despidiera para no provocar problemas ni malentendidos. "Cuando esté más tranquilo, hablamos, que no quiero yo interferir con nuestra compañera (Sonsoles)", ha apuntado la presentadora de 'TardeAR'. "¿Que no quiere interferir con otra compañera? Ana Rosa, yo te saludo encantado", le ha respondido José Manuel Parada de un modo bronco.

Ana Rosa Quintana se queda sin palabras ante el corte de José Manuel Parada: "No entiendo nada"

"Ya, pero tienes que atender a otros programas", le ha replicado Quintana; un acto de generosidad con la competencia. "Yo tengo que atender a mi programa, pero estoy aquí para atender a absolutamente todos. Si no quieres hablar conmigo, pues nada, entonces cortamos. Venga adiós, Ana, hasta luego", se ha revuelto Parada, malinterpretando la situación. "Es que, si no quiere hablar conmigo... yo estoy aquí para hablar con todos", ha añadido mientras cortaba la conexión y se quitaba el pinganillo súbitamente.

"No sé qué ha pasado, aquí hay mucho jaleo", ha reaccionado Álex Álvarez descolocado. Igual que Ana Rosa, que se ha quedado sin palabras, pues no se esperaba esa salida sin motivo alguno: "Yo no entiendo nada, yo quiero hablar siempre con Parada, si ha venido mil veces a este programa... Además, es mejor hablar después de la ceremonia, ahora con este revuelo no". "No hemos entendido la reacción de Parada", ha reiterado el reportero de 'TardeAR'. "Bah, no pasa nada, esto se llama teléfono estropeado", ha zanjado la comunicadora, quitando hierro al asunto.