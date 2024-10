Amaia Montero rompe su silencio en ‘TardeAR’ y el programa tiene que censurar parte de la emisión

Han pasado tres días desde que La Oreja de Van Gogh sorprendía al lanzar un comunicado en el que se anunciaba que Leire Martínez dejaba de ser la vocalista y rompían sus caminos tras 17 años. Desde entonces se ha hablado mucho de los motivos y se ha hablado de una posible vuelta de Amaia Montero. Y por fin, la que fuera la primera cantante del grupo se ha pronunciado en ‘TardeAR’.

Así, Ana Rosa Quintana arrancaba el programa de este miércoles asegurando que habían podido hablar en exclusiva con Amaia Montero después de que se haya visto salpicada por el escándalo y muchos hayan apuntado contra ella por haber sido la culpable de que Leire deje La Oreja de Van Gogh.

En este sentido, cabe destacar, que Leire Martínez aseguró que ella no había firmado el comunicado enviado por La Oreja de Van Gogh y que hablaría cuando estuviera preparada. Mientras, volvía a salir la noticia de que el grupo tendría firmado un concierto con Amaia Montero tal y como adelantó Isabel Rábago el pasado mes de junio en ‘Juntos’, programa de Telemadrid.

Amaia Montero rompe su silencio en ‘TardeAR’: «Este tema no tiene nada que ver conmigo»

Tras rescatar las palabras de Leire Martínez hace unas semanas en la televisión navarra asegurando que no le gustaba que se la ninguneara y recordara que la vocalista de La Oreja de Van Gogh era ella; faltaba por saber qué opinaba de todo esto Amaia Montero. No obstante, la vasca contestó a un seguidor que proponía su vuelta al grupo con el emoticono de una risa y un corazón.

Ahora, gracias a ‘TardeAR’ hemos podido escuchar las primeras palabras de Amaia Montero pidiendo que la dejen tranquila. «Este tema no tiene nada que ver conmigo», señala la cantante. «Yo no digo nada porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. Eso es una locura. ¡Esto es una demencia ya!», sentencia.

El programa censura parte de la conversación: «Es una situación muy privada que no queremos emitir»

«¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo voy a volver a La Oreja?», pregunta Amaia Montero. «Se lo inventan y esto me está empezando a afectar», concluye mostrando su hartazgo porque muchos la hayan tachado como la responsable de la salida de Leire Martínez.

Tras ofrecer las palabras de Amaia, Ana Rosa daba la cara por ella, pues, como ha recordado, se encuentra en plena recuperación tras haber tenido un problema de salud mental. «No vamos a poner toda la conversación, porque no nos parece que sea el momento. Ella se rompe, está desbordada, es una situación muy privada que no queremos emitir. Ella está desbordada de verse envuelta en esto por la salida de Leire», aclaraba.