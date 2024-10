La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez anuncian su ruptura tras 17 años y comunican el motivo

La historia se repite. Como ya sucediera con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más emblemáticos de la historia de la música de nuestro país ha anunciado este lunes 14 de octubre que Leire Martínez dejará de ser su vocalista después de 17 años.

Lo han hecho a través de un comunicado en sus redes sociales en el que además explican las razones por las que el grupo y la cantante han decidido separar sus caminos tras 17 años de gran éxito. Un anuncio que llega después de meses de rumores sobre una posible gira de La Oreja junto a Amaia Montero y la posible vuelta de la que fue su primera vocalista.

Este anuncio de La Oreja de Van Gogh llega después de que el grupo concluyera su gira con una Leire Martínez que rompió a llorar tras el último concierto en las Fiestas del Pilar de Zaragoza después de cantar uno de los temas más emblemáticos del grupo «Rosas», esa misma canción que el pasado mes de julio cantó Amaia Montero en su vuelta a los escenarios junto a Karol G en uno de sus conciertos en el Santiago Bernabeu.

«Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados«, empiezan diciendo en el comunicado.

Asimismo, destacan que «la decisión ha sido dura y difícil» pero que «llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo». Es decir, confirman que en los últimos meses ha habido ciertos problemas entre el grupo y la propia Leire Martínez.

«Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», concluyen recalcando.

Los rumores de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y la reacción de Leire

Esta ruptura llega después de los intensos rumores sobre una posible vuelta de Amaia Montero al grupo tal y como ya hemos recordado. Así, tras salir publicado que la cantante podría regresar al grupo, Leire Martínez no dudó en reaccionar pidiendo respeto para ella.

«Que se digan cosas me afecta en la manera en que yo dejo que me afecten, llevo años en esto y voy aprendiendo cómo funciona. Es verdad que no me gustan las faltas de respeto, y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta, para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso», expresó Leire Martínez en una entrevista en Navarra Televisión.

«Ella estuvo, lo hizo superbien. Es una tía super carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más, me sorprende que se siga alimentando esos problemas», sentenciaba entonces Leire Martínez.

🎙️ "Llevo 16 años en el grupo. No me gusta que me ninguneen"



Leire Martínez, de participar en ‘Factor X’ a sustituta de Amaia en La Oreja

Con esta decisión de separarse de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez iniciará un nuevo rumbo en su carrera. Una carrera que comenzó precisamente en televisión pues fue una de las participantes de la primera edición de ‘Factor X’ que emitió Cuatro en el año 2007 y que ganó María Villalón (‘Tu cara me suena’) y en la que Angy Fernández (‘Física o Química’, Benidorm Fest 2024) quedó segunda.

La guipuzcoana fue la séptima eliminada del talent show que presentó Nuria Roca. Tras su paso por el talent realizó varios cameos en series de televisión como La Gira de Disney Channel así como en ‘La duquesa’ de Telecinco dando vida a Alicia Koplovitz.

Un año después, en 2008 se convirtió en la nueva cantante de La Oreja de Van Gogh después de que Amaia Montero decidiera dejar el grupo para iniciar una carrera en solitario. Desde entonces, Leire Martínez ha sido la voz del grupo que nos ha acompañado durante décadas con canciones tan recordadas como «Inmortal», «Jueves» o «Cometas por el cielo», entre muchas otras.