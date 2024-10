El encontronazo entre Víctor Sandoval y Marta Riesco por Antonio David: «Es de mala persona»

Este miércoles, Marta Riesco se enfrentaba a un gran reto en su carrera profesional al ponerse al frente de ‘Ni que fuéramos’ junto a Javier de Hoyos después de que María Patiño y Belén Esteban abandonaran el plató en directo para irse a grabar su visita a ‘La Revuelta’. Y en pleno programa, la periodista vivía un fuerte rifirrafe con Víctor Sandoval.

Hace unas semanas ya salía el mal rollo entre ambos después de que Marta Riesco y Víctor Sandoval decidieran no presentarse juntos al Benidorm Fest 2025 tal y como anunció Óscar Cornejo en la rueda de prensa de final de temporada del espacio que produce Fabricantes Studio.

Pero lo vivido este miércoles en directo se ha superado. Todo partía de un comentario de Víctor Sandoval sobre el pasado amoroso de Marta Riesco con Antonio David Flores. Algo que provocaba que la presentadora sustituta de ‘Ni que fuéramos’ se molestara con su compañero.

Marta Riesco avanzaba que le habían enviado un vídeo del día en el que supuestamente Kiko Rivera tuvo un affaire con una chica llamada Tamara, que iba a dar su testimonio en ‘Ni que fuéramos’. «Es un vídeo que prueba bastante el testimonio de Tamara», advertía la periodista. «Yo si fuese Irene preferiría no verlo», apostillaba ella. «O sea como tú con Antonio David cuando le estabas comiendo la oreja en una discoteca«, soltaba sin pensárselo Víctor Sandoval.

«A ver yo sé que estás fastidiado de que me hayan puesto a presentar y a ti no, pero de ahí a que me metas ese tiro«, le recriminaba Marta Riesco. «Yo ya he presentado muchos años, cuando lleves tantos años presentando como yo y hayas presentado programas de tanto éxito como yo me lo echas en cara», le replicaba Víctor Sandoval. «Es que me has pegado un tirito y yo te considero profesional», aseveraba Riesco. «No, el tirito me lo has soltado tú, yo te he tirado la metralleta», se justificaba Víctor.

Ahora viendo el por qué se moñearon Marta Riesco y Víctor Sandoval, entiendo a Marta…. Estuvo totalmente fuera de lugar el comentario #NiQueFuéramos2O pic.twitter.com/DmPVpnXiCd — Emara 🇮🇨🧚‍♂️💛 (@Lalapo34) October 2, 2024

«Yo lo he dicho porque era una pillada como la tuya con Antonio David que te grabó Frigenti», proseguía defendiéndose Sandoval. «Yo también te podía sacar a Nacho Polo pero no soy mala compañera y me parece muy feo lo que me acabas de hacer cuando me han dado mi primera oportunidad», se quejaba Riesco. «¿Pero qué te he hecho? Te martirizas y te victimizas tú sola. Háblame de lo que quieras porque es mi vida y yo no reniego de ella, ni de mis errores», le soltaba su compañero.

Víctor Sandoval brota contra Marta Riesco: «Eres una mentirosa»

Poco a poco el ambiente entre ellos iba aumentando. «Yo jamás voy con maldad y quizás es que tú la tienes y por eso lo ves así. Yo jamás hubiera pensado lo que estás pensando. Solo he dicho que era una escena caliente como la tuya porque es la que se me ha venido a la mente», recalcaba Víctor Sandoval. «Yo vengo a hablar y no a berrear», le replicaba Marta Riesco. «¿Me estás llamando vaca o oveja? Así que respeta», le cuestionaba él.

«Me parece de muy mal compañero que esté aquí por primera vez en mi vida, que me han avisado media hora antes y sabes que lo estoy intentando hacer lo mejor posible y con la mayor humildad y hayas tenido un golpe bajo conmigo, y es el segundo y no va a haber tres», le amenazaba Marta Riesco a su compañero. «Estás manipulando la situación. No te voy a pasar ni esto Marta. Eres una mentirosa, con ninguna maldad lo he dicho y quién me conoce sabe que yo no tengo maldad. Y tú no es que tengas maldad, es que eres mala y se acabó», le espetaba Víctor Sandoval levantándose de su asiento. «Eres muy mala persona», insistía.

Tras ello, y aunque Javier de Hoyos trataba de poner paz, Víctor Sandoval le soltaba también un corte al decirle que le gustaba mucho «meter mierda». «¿Pero por qué me das un golpe bajo con lo mal que lo he pasado?», volvía a preguntarle ella. «Me acabas de decepcionar mucho y me hace ilusión no ir contigo a Eurovisión. Te acabo de conocer, a partir de ahora no me consideres tu amigo, somos compañeros, yo no quiero personas así a mi alrededor», gritaba Víctor Sandoval.

«Yo lo he pasado muy mal con lo que conté», trataba de decir Marta Riesco. «¿Tú te crees que cuando yo contaba lo de Nacho Polo no lo pasé mal? Me tiré casi diez años en Sitges. Victimízate pero los que lo hemos sufrido lo hemos sufrido de verdad. Diez años fuera de mi ciudad y diez años con psicólogos, no tres meses. Yo me creí tu testimonio y ahora hasta lo dudo», aseguraba Víctor Sandoval sin pudor. «Punto final, se acabó«, sentenciaba él. «Decir si yo he estado enferma o no es de mala persona«, le contestaba ella indignada.