El nuevo y gran proyecto televisivo de Jordi González que le distancia de TVE definitivamente

Jordi González regresa a TV3 tras 26 años alejado de la televisión pública catalana. El presentador se pondrá, a partir de septiembre, al frente de 'Collapse', según ha desvelado Rocco Steinhäuser en RAC 1 y ha confirmado posteriormente Yotele. Además, también asumirá la dirección del formato hasta julio de 2026.

Esta decisión fue aprobada el pasado miércoles por el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. De esta forma, Jordi González sustituirá a Ricard Ustrell, que deja el programa tras varias temporadas por incompatibilidades con su nuevo proyecto en Catalunya Ràdio.

El hasta ahora presentador de 'D Corazón' en TVE mostró su entusiasmo ante esta nueva etapa profesional durante una entrevista en 'TardeAR'. Y es que, según él, es un programa muy parecido a 'La noria', el mejor programa que, según reconoce, había hecho hasta el momento.

Jordi González, a punto de morir por una bacteria

Este nuevo proyecto le llega tras haber atravesado el peor momento de su vida, a punto de morir por culpa de una bacteria que contrajo en Medellín (Colombia) y que le llevó a estar en coma durante tres semanas. La situación se agravó hasta tal punto de desencadenar en una neumonía bilateral y una crisis renal. Jordi González estuvo durante seis semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante su última entrevista en 'TardeAR', explicó que "el índice de supervivencia es del 27%. He estado más allá que aquí y os aseguro que no hay luces blancas, ni ves a tu abuelo ni nada. No te enteras absolutamente de nada". Tras superar el estado crítico en Colombia, pudo ser trasladado a España en un avión medicalizado, e ingresó en el Hospital Anderson de Madrid. Allí le retiraron la traqueotomía y comenzó el proceso de recuperación.

"Me operaron del pulmón izquierdo y me quitaron una especie de piedra pómez, secuela de haber fumado. Llevaba 20 años sin fumar, pero ahí estaba", detalló en el programa vespertino de Telecinco. "Estuve 60 días sin hablar, tenía miedo de no recuperar la voz, pero dije 'Hola' y me emocioné al escucharme", relató. Además, contó que debió reaprender funciones básicas como hablar, comer o caminar.