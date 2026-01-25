Jordi Évole revela sus "gestiones" para entrevistar a la reina Letizia en La Sexta y el hándicap que existe

Iñaki Urdangarín será uno de los entrevistados de Jordi Évole en la nueva temporada de 'Lo de Évole', que laSexta estrenó el pasado domingo con Manuel Carrasco. De esta forma, el exmarido de la infanta Cristina será el primer miembro relacionado con la Casa Real que se siente frente a frente con el periodista catalán.

Sin embargo, Jordi Évole no contento con esto se ha planteado, incluso, entrevistar a la reina Letizia. De hecho, él mismo reconoce que "alguna vez ha hecho gestiones" para tenerla en su programa. Y, aunque le gustaría, le ve un hándicap importante: cree que los Reyes no deberían hablar en una cadena privada como laSexta, sino en la televisión pública.

De esto habló este sábado, 24 de enero, en el programa de TV3 'Collapse', donde Pilar Eyre, periodista experta en la Casa Real, fue entrevistada por Jordi González. En un momento dado de la charla, conectaron con la sala en la que estaba esperando Jordi Évole, al que el presentador del espacio le pidió que hiciera una pregunta a su compañera de profesión.

"Le haría un programa en sí, más que una pregunta. Yo haría 'Lo de Pilar Eyre'. Alguna temporada, lo deberíamos hacer, Pilar", le propuso el presentador de LaSexta, ya que, en su opinión, "pocas personas como tú han conocido a tanta gente y tan bien como las conoces tú". Ella le ha agradecido estas palabras: "Anda, qué simpático. No, precisamente, estaban haciendo la promoción del programa y decían qué tienen en común Jordi Évole y Pilar Eyre. Pero, pensando, pensando, no veo que tengamos muchas cosas en común". Aunque ha confesado que le encanta el programa de laSexta y que no se pierde ninguna entrega.

Jordi Évole confiesa lo que piensa de la reina Letizia

Como experta en Casa Real que es, está deseando ver la entrevista a Iñaki Urdangarín: "Por supuesto. Hemos pasado del silencio a la trompeta. No salía en ningún sitio y, de repente, ha empezado a dar entrevistas y tengo mucha curiosidad". A continuación, Jordi González le pidió a la periodista que hiciera alguna pregunta al presentador. Ella no se lo pensó ni un segundo: "¿Qué tal te caen los reyes?".

"¿Los Magos?", ha bromeado Jordi Évole, antes de explicar que los reyes Felipe y Letizia "no les conozco". Sin embargo, no ha dudado en alabar a la monarca: "Me gusta mucho ella públicamente. Me gusta lo que dice, lo que hace, los discursos... Hostia, no estábamos acostumbrados que dentro de la Familia Real hubiese gente que hace los discursos que hace Letizia Ortiz. Yo creo que tiene mucho valor".

Pero fue todavía más allá: "Nunca me imaginé escuchar a un rey de España, después de lo que le hizo Trump a Maduro, hablando de los términos que habló de lo que había pasado en Venezuela. Y yo ahí veo, de alguna manera, la influencia de la reina". No contenta con esto, Pilar Eyre ha querido saber si ha movido los hilos para intentar entrevistar a Doña Letizia en su programa.

El presentador confirmó que había "hecho gestiones". Sin embargo, ve algo "imposible" que llegue ese momento. Ya que, si alguna vez los reyes se deciden a conceder una entrevista, debería ser en TVE. "Si alguna vez quisieran hacer una entrevista creo que, sinceramente, deberían hacerlo en un canal público". "No deberían venir a una televisión privada. Creo que se deben al pueblo y tenemos unas teles publica en las que debería hacerse", sentencia Jordi Évole.