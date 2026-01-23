Movimiento de programación en La Sexta: 'Lo de Évole' cambia su horario de emisión con la entrevista a Alba Flores

Tras abrir su séptima temporada la semana pasada con su entrevista a Manuel Carrasco, La Sexta anuncia un cambio en la emisión de 'Lo de Évole' esta semana. Así, la cadena ha decidido apostar por una doble entrega del programa de Jordi Évole con su entrevista a Alba Flores.

Cabe señalar que no es la primera vez que 'Lo de Évole' apuesta por esta estrategia. La última vez que se llevó a cabo fue con Gabriel Rufián y también lo hizo anteriormente con otros rostros como José Luis Rodríguez Zapatero o Macarena Olona.

La entrevista de Jordi Évole a Alba Flores es tan extensa que el programa ha decidido emitir dos entregas bien diferenciadas con dos tiempos y dos escenarios claramente diferenciados. Así, La Sexta emitirá la primera entrega de 'Lo de Évole' con la actriz a partir de las 21:30 horas y una hora después ofrecerá del tirón la segunda entrega.

Se trata de un retrato íntimo y personal de una actriz de éxito internacional, miembro de la familia más famosa y observada de España, que es mucho más que la hija de un mito que se fue demasiado pronto.

Elena Furiase, invitada de la primera entrega

En la primera entrega de 'Lo de Évole', la actriz y el periodista se encuentran en el Rastro madrileño. Lleva con ella el premio Forqué que había recibido el día antes por ‘Flores para Antonio’, el aclamado documental sobre la figura de su padre, Antonio Flores, que ha conmovido a toda España.

Ambos pasean por el Rastro, un lugar que Alba conoce perfectamente. Su familia materna es originaria de allí y recorrerlo es uno de sus planes favoritos para el fin de semana. Repasan sus años de niña y se encuentran con la madre de Alba, Ana Villa. Madre e hija hablan de Antonio, de su pérdida y de la vida sin él.

Durante el programa, Alba Flores reflexionará con Jordi Évole sobre lo que supone pertenecer a un clan como el de los Flores. En medio de esa conversación, ambos se encontrarán en un bar con Elena Furiase, la prima de Alba e hija de Lolita. Las dos le cuentan al presentador que son más "hermanas que primas" por la relación estrecha que siempre han tenido.

En la conversación, las dos actrices reflexionarán lo que significó para dos niñas formar parte de los Flores. Las persecuciones de los paparazzi, los veranos en Marbella y las reuniones familiares y la llegada de nuevos miembros a la familia serán algunos de los temas que compartan. Además, las dos recuerdan los cuentos y canciones que les cantaba su abuela, Lola Flores.

Carla Simón reflexionará con Alba Flores sobre el cine en 'Lo de Évole'

En el segundo programa, Alba recibe a Jordi en su casa. Mientras preparan un cocido madrileño versión vegana, la actriz y creadora reflexiona sobre la fama, el patriarcado, el discurso de la ultraderecha, lo más o menos combativa que fue su familia con la dictadura y las cosas que le quedaron por decirle a su padre.

Reciben la visita de la directora de cine Carla Simón, que perdió a sus padres de niña, fallecidos del sida que contrajeron por usar jeringuillas para el consumo de heroína. Simón ha reflejado su historia en su filmografía, desde la multipremiada 'Estiu 1993' a la reciente 'Romería'.

Alba Flores y Carla Simón reflexionan sobre cómo vivieron algo tan duro como ver que la heroína te arrebata un padre y cómo han podido catalizar las emociones vividas a través del cine. Ambas hablan sobre la relación que han tenido con las drogas y cómo se han sentido al superar la edad que tenían sus padres cuando murieron.