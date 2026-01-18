Entrevista a Jordi Évole, que aclara por qué ha rechazado fichar por RTVE: "Es complicado no tener tutelas"

Jordi Évole está de regreso. El presentador catalán vuelve este domingo al prime time de La Sexta con el estreno de la séptima temporada de 'Lo de Évole'. Lo hace con un homenaje a 'Resacón en las Vegas' pero desde Londres con Manuel Carrasco como primer invitado.

Y es que si hay algo que caracteriza a esta temporada de 'Lo de Évole' es que quizás es la menos política de todas. De momento, de todos los invitados anunciados ninguno es político. Algo que no ha sido premeditado ni impuesto por la cadena, pero algo que a Jordi le apetecía hacer: dar más voz a la cultura.

En El Televisero hemos podido hablar con Jordi Évole sobre esta nueva temporada en la que además va a entrevistar por primera vez a Iñaki Urdangarín. También hablamos con el presentador sobre el escándalo de Julio Iglesias y qué le preguntaría si pudiera.

Asimismo, analizamos con Jordi Évole el momento actual que vive TVE y si él nunca daría el salto a la cadena pública. Por último también nos confiesa lo que opinó de que fuera Estopa quién sustituyera a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en las Campanadas de TVE con Chenoa.

Llama la atención que de todos los invitados que se han avanzado de esta temporada ninguno es político. ¿Es algo decidido por ti porque estás cansado de la política o desde la cadena te han pedido dejar a un lado a los políticos?

No, no, desde luego que desde la cadena no me lo han pedido. Es una cosa mía, ya el año pasado creo que solo tuve a dos políticos que fueron Rufián y María Jesús Montero. No ha sido nada premeditado. Es verdad que todos los invitados que tenemos cerrados pertenecen al mundo de la cultura pero en breve vamos a entrevistar a Iñaki Urdangarín que yo creo que nos puede explicar otro tipo de historias.

Y si que estamos trabajando en cerrar a algún político. Lo que pasa es que los políticos siempre o casi siempre se cierran a última hora por motivos de actualidad.

Una de las entrevistas bomba de esta temporada es a Iñaki Urdangarín. ¿Ha costado tenerle? ¿Ha puesto alguna línea roja en la entrevista o habla de todo y de todos?

Iñaki Urdangarín y yo hace mucho que nos conocemos desde que el jugaba al balonmano en Barcelona. Luego llegó el momento del noviazgo con la infanta Cristina y pasó a ser el yerno perfecto de España. Pero luego llegaron los problemas. Para mí es hacer el retrato y el relato de lo que fue un cabeza de turco y creo que es muy interesante.

Esta temporada has entrevistado a Manuel Carrasco, a Loles León, a Fernando Tejero, a Alba Flores o a Lola Herrera. ¿Quién te ha sorprendido más y quién crees que va a sorprender más a la audiencia?

Me han sorprendido todos pero me ha sorprendido especialmente Loles León, porque yo la había visto muchas veces y evidentemente no es que pierda su rol de una tía con un sentido del humor excelente y muy buena contadora de historias, pero es alguien que ha reflexionado mucho sobre su vida y sobre la vida en general y creo que ha hecho reflexiones que son muy interesantes de escuchar.

Una de las políticas a la que siempre has intentado entrevistar es a Isabel Díaz Ayuso y esta temporada le tiráis la caña con la promo a lo Nacho Cano. ¿Si pudieras tenerla delante que le dirías?

Bueno, es casi terreno perdido y luego no soy muy prudente con todo lo que escribo de ella. Pero si la tuviera ahora mismo enfrente le preguntaría cómo se le ocurrió el tuit que publicó cuando se supo la investigación a Julio Iglesias.

¿Qué sentiste al leerlo y qué piensas de este tipo de posicionamientos?

Me parece algo muy innecesario por parte de un cargo público como ella y más con una investigación tan en pañales todavía. A mí me consta que es una investigación enorme, que está hecha a conciencia y que llevan trabajando mucho tiempo en ella. Y por eso que una representante pública salga a escribir eso pues me pongo en la piel de las chicas y pienso que esta gente es la que de alguna manera legisla para que esa ley me pueda proteger no sé cómo se va a legislar.

Tú eres de los últimos afortunados en entrevistar a Julio Iglesias. A muchos se les ha caído un mito. ¿Qué piensas de toda la investigación que está saliendo a la luz? ¿Qué le preguntarías si pudieras ahora?

Desde luego es una noticia demoledora para la carrera de Julio Iglesias, tiene que ser muy duro habiendo sido usted quién es que ahora de golpe y porrazo unas trabajadoras, parece ser que semi esclavizadas en su casa acaben en una situación de favores sexuales no consentidos. Es todo de una truculencia que no se puede describir en palabras todo lo que me provoca todo este caso.

¿Si pudieras conseguir una entrevista ahora mismo con Julio Iglesias la harías? ¿Y qué le preguntarías?

Por supuesto que le entrevistaría. Todo el mundo tiene derecho a defenderse y le preguntaría que es lo que tiene que decir ante este tipo de acusaciones porque es algo que cruza todos los límites.

A raíz de este caso son varios amigos como Ana Obregón, Peñafiel o Ramón Arcusa los que están diciendo barbaridades para defenderle. ¿Crees que se debe dar voz en televisión a gente que cuestiona a las víctimas de esa manera?

En momentos así en los que no hay mucha información disponible y hay que llenar muchas horas de televisión se recurre a elementos que yo creo que no son los más óptimos. Pero bueno cada uno está en su libertad de ir al programa que quiera y cuando quiera y no voy a ser yo quién diga a quién tiene que llevar o no un programa.

Actualmente trabajas como productor para TVE y he leído que en un momento dado intentaron ficharte como presentador. ¿Por qué lo rechazaste? ¿Nunca te plantearías dar el salto a la cadena pública?

Dije que no porque lo que yo estoy haciendo ahora en La Sexta me parece que es donde tiene que estar. En TVE por ejemplo si quisiera llevar a un político tendríamos que llevar a un político de la oposición, a un líder del grupo mixto y a mí me gusta hacer las cosas un poco a mi aire y por mi cuenta y que no haya muchas tutelas y creo que en TVE eso es complicado.

Se critica mucho a TVE y a los presentadores como Silvia Intxaurrondo o Javier Ruiz de estar comprados por el Gobierno. ¿Tú como ves a la cadena pública como espectador? ¿Crees que es justificado el informe que ha sacado el Consejo de Informativos hablando de que están sesgados?

A mí hay cosas de TVE que creo que nos han hecho ponernos las pilas a los demás. Me parece un momento estimulante el de TVE ahora. Yo durante un tiempo dejé de verla y ahora la vuelvo a ver. No sé que pasará en el futuro pero también se ven personajes que no son lo más edificantes para nuestra sociedad.

Se habla mucho de lo que podría pasar con muchos rostros de TVE si llega un gobierno de derechas, ¿crees que muchos podrían acabar en La Sexta y ser su lugar natural?

A saber que pasa si entran con el lanzallamas o la motosierra. Pero yo no soy directivo y no me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones. Pero ahí tenemos el caso de Marc Giró.

Precisamente, ¿qué opinas del fichaje de Marc Giró por La Sexta?

Me parece muy positivo su llegada a Atresmedia. Es lo mejor que le puede pasar a La Sexta y el mejor fichaje que se puede hacer. Es que es rojo, maricón y encima catalán.

Quién está en TVE es tu amigo y compañero Andreu Buenafuente. ¿Has podido hablar con él? ¿Tú has tenido también algún momento en el que hayas tenido que parar por salud mental?

Sí que hablé con él cuando salió la noticia y ya me dijo que estaba la posibilidad de hacer las Campanadas, pero yo lo veía un poco crudo. Pero creo que ha tomado la mejor decisión de su vida y poniéndose al servicio de un equipo médico excelente. Y seguro que sale de esta, ha sido muy inteligente por su parte echarse a un lado para volver aún más fuerte.

Y con respecto a mí, yo no he tenido nunca que dejar de trabajar por mi estado anímico pero a mí también me pasó factura el tipo de vida que llevé durante años con temporadas muy largas de 'Salvados'. Al final eso te acaba pasando factura, tanto trabajo, tanto viaje transoceánico y al final eso te acaba afectando de alguna manera.

Hablabas de las Campanadas que no pudo dar Andreu y que al final dieron tus amigos de Estopa. ¿Les viste y cómo viste ese debut en algo tan ajeno a ellos?

Me parece una idea buenísima el sustituir a Andreu y a Silvia por alguien como José y David, me parece una idea extraordinaria. Me quito el sombrero ante la persona que en una reunión dijo y si hacemos esto. Estopa siempre es bien y Chenoa también y lo hicieron genial.