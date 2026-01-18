Pedro Ruiz señala lo que muchos piensan de la entrevista de Jordi Évole a Manuel Carrasco antes de su emisión

Este domingo, 18 de enero, La Sexta estrena la séptima temporada de 'Lo de Évole', el espacio de entrevistas presentado por Jordi Évole. Esta primera entrega tiene como protagonista a Manuel Carrasco, con el que el comunicador charlará largo y tendido para conocerle un poco más a fondo.

Jordi Évole se citará con el artista en Londres, donde ambos disfrutarán de una noche de música, pintas, conversaciones profundas y muchas risas. Desde su salto a la fama en la segunda edición de 'Operación Triunfo' hasta convertirse en uno de los cantantes más queridos y reconocidos en nuestro país, y también fuera de nuestras fronteras.

'Lo de Évole' se convirtió en el programa más visto de La Sexta por sexto año consecutivo. Y, a buen seguro que la entrevista a Manuel Carrasco otorgará a la cadena un gran dato de audiencia. El que está expectante por saber qué contará el músico onubense es Pedro Ruiz, quien ha dicho lo que piensa de él a través de su cuenta de X, donde no se corta a la hora de dar su opinión sobre todo tipo de temas.

"Me interesa la charla de Jordi Évole con Manuel Carrasco", ha comenzado escribiendo Pedro Ruiz. A continuación ha definido así al cantante de Isla Cristina: "Le considero un hombre limpio y hondo. Un día de estos le veré". De esta forma, deja claro que esta noche estará pegado frente al televisión para ver la primera entrega de lo nuevo de 'Lo de Évole'.

Me interesa la charla de @jordievole con @manuelcarrasco_ . Le considero un hombre limpio y hondo.

Un día de estos le veré. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 17, 2026

Jordi Évole entrevistará a Manuel Carrasco en Londres

Durante su encuentro en Londres, Jordi Évole y Manuel Carrasco pasean por las calles londinenses, comparten una fish and chips, se toman unas pintas en un club nocturno e incluso se llegan a subir juntos a un escenario en una sesión de open mic. A lo largo de la charla, el artista recuerda su infancia, cuenta cómo ayudaba a su familia vendiendo marisco o realizando trabajos ocasionales para salir adelante, hasta que le llegó la oportunidad de participar en 'Operación Triunfo'.

También podremos ver al Manuel más reivindicativo. En un momento de la conversación, el presentador le plantea una hipotética situación: "¿A ti te llega un hijo tuyo del cole y te dice que los menas esos son unos delincuentes?". Ante esto, su invitado contesta, muy seguro: "No, eso a mí no me pasa". Ya que, como él mismo recuerda España es un país de emigrantes, por lo que critica con dureza a quienes alimentan los mensajes de odio: "Realmente es intentar engañar a la gente con lo más básico… y la gente por desgracia, cae".

Asimismo, el onubense reivindica sus raíces andaluzas. Lamenta que, en alguna ocasión le dijeran: "Tu suenas muy andaluz no puedes sonar en esta radio". Sin embargo, el amor por su tierra siempre fue por delante: "No he cambiado ni un ápice musicalmente en ese aspecto. Me he puesto todavía más flamenco". Y, orgulloso, asegura que "fuera de España somos todos flamencos, todos tocamos las palmas".

También recuerda Manuel Carrasco su paso por la segunda edición de 'Operación Triunfo', donde quedó en segunda posición. "Yo creo que nadie que sale del programa sale bien del todo", reconoce el músico. A la pregunta de Jordi Évole de si volvería a presentar a 'OT', él lo tiene claro: "Sabiendo lo que sé ahora no volvería". Además, revela que tras su paso por el programa "aun siendo autor completo de mis primeras canciones, la mitad de los derechos de estos primeros no son míos".