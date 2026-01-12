Jordi Évole fija la fecha de su regreso a La Sexta con la nueva temporada de 'Lo de Évole' y este invitado estelar

Jordi Évole estrena nueva temporada de 'Lo de Évole' en La Sexta, en concreto la séptima, que contará con potentes invitados. Será el próximo domingo, 18 de enero, tal y como ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales. Lo ha hecho compartiendo un tráiler de la entrevista a su primer invitado: Manuel Carrasco.

"Ahora sí que sí. Próximo domingo. 21:25 en La Sexta, estreno temporada 7 de 'Lo de Évole. Con Don Manuel Carrasco. Un homenaje a 'Resacón en Las Vegas' pero en Londres. Con uno de Isla Cristina y otro de Cornellà", escribe Jordi Évole en su cuenta de X. Y es que el comunicador catalán se trasladó hasta la ciudad inglesa para charlar distendidamente con el artista.

En el vídeo de dos minutos y medio compartido por el presentador, podemos ver a Jordi y a Manuel hablando en un pub londinense, al tiempo que se toman unas cañas, aunque el dominio del idioma de ambos deja mucho que desear. "Ni con los dos juntos hacemos uno", admite el de Isla Cristina entre risas.

También se les puede ver subidos a un escenario, donde el presentador intentó defenderse con el inglés: "The next song is called 'ninety nine and five hundred'…". "¿Te digo una cosa? Soy el único que te está entendiendo compadre", le espetó Manuel Carrasco, con ironía. Aunque, dejando el humor de lado, también hubo tiempo para las confesiones y para hablar de temas más serios.

Manuel Carrasco y Jordi Évole hablan sobre los 'menas'

"Tú sabes que yo nunca había pensado en entrevistarte", reconoció Jordi Évole. A lo que el músico le respondió, con el mismo alarde de sinceridad: "Ni yo que me entrevistaras". Tras lo cual, el comunicador le dice: "Hacía mucho tiempo que no veía a nadie con tanto magnetismo con el público". Sin embargo, esto no ha sido algo fácil, según confesó el artista: "Me he tenido que ganar a la gente, persona por persona".

En una distendida charla en el pub, con cañas de por medio, Manuel Carrasco reconoce que no le gusta nada la ostentación: "No me gusta tampoco ir por ahí de…". "¿Cuántos (hermanos) sois?", quiso saber Jordi Évole. A lo que su invitado respondió que "cinco". Sobre el tema de la inmigración, ambos se pusieron más serios. Así introdujo el tema el catalán: "A ti te llega un hijo tuyo del cole y te dice 'papá, los menas esos son unos delincuentes'". El artista contestó con sinceridad: "No, eso no me pasa". Y es que, tal y como recuerda "nosotros fuimos un pueblo emigrante. Realmente, es intentar engañar a la gente con lo más básico y la gente cae".

En otro momento de la conversación, Carrasco desvela que "a mí me han dicho 'tú suenas muy andaluz, no puedes sonar en esta radio'. Y yo no he cambiado ni un ápice musicalmente en ese aspecto. Me he puesto todavía más bravo, más flamenco", deja claro, poniendo de manifiesto la humildad que siempre le ha caracterizado.

Manuel Carrasco confiesa que no volvería a participar en 'OT'

También hubo tiempo para recordar el paso de Manuel Carrasco por la segunda edición de 'Operación Triunfo'. "Yo creo que nadie que sale de un programa así sale bien del todo", reconoce el músico. Y revela que "todos mis primeros discos, todas mis primeras canciones, siendo un autor completo de las canciones, la mitad de los derechos de las canciones no son míos". "¿Volverías ir a 'OT'?", le pregunta directamente Jordi Évole. "Sabiendo lo que sé ahora no", sentencia con rotundidad el cantante.

Antes de finalizar la charla, el presentador le lanzó una última pregunta: "El rato que hemos estado, ¿tú no me has notado nada a mí?". "En las distancias cortas, ¿dices?", comentó el entrevistado, antes de caer en a lo que se estaba refiriendo: "¿No me digas que te has echado la colonia, cabrón?". Acto seguido, Jordi Évole sacó la colonia del artista, quien bromeó: "Con razón nos hemos llevado tan bien".

El tráiler finaliza con ambos jugando al famoso juego 'Yo nunca' mientras seguían bebiendo. Como cabía esperar, los dos acabaron dormidos en el taxi de vuelta, tras una noche de muchas confesiones y momentos divertidos que podremos ver el próximo domingo en La Sexta.