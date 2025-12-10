Manuel Carrasco se rompe al abrir 'El Hormiguero' por lo que ha hecho con Robe Iniesta: "Me ha costado la vida"

Manuel Carrasco ha regresado este miércoles a 'El Hormiguero' con nueva música bajo el brazo: 'Pueblo Salvaje II', el disco continuación del álbum que ya presentó el año pasado en el programa y con el que volverá a salir de gira en 2026. Pero antes de entrar en detalles sobre su nueva música, el cantante ha pedido una pausa a Pablo Motos para rendir homenaje a Robe Iniesta, el líder de Extremoduro que ha fallecido a los 63 años.

"¿Me das un minuto?", preguntaba el cantante antes de coger su guitarra y comenzar a interpretar uno de los temas del intérprete fallecido a modo de homenaje. "Hoy ha muerto Robe, que era un tío fuera de todo y no era de nadie. Todos los músicos le tenéis un respeto especial. Yo lo conozco por Trancas, que es quien me pasaba las canciones", ha explicado Pablo Motos sobre la repentina muerte del músico.

"Me preguntaba 'me cago en la leche, de dónde ha salido este tío'. Era superior, especial y esta mañana estaba llorando todo el mundo", ha señalado el conductor de 'El Hormiguero' sobre el impacto que el fallecimiento del artista ha tenido en el público, incluido Manuel Carrasco, que a penas podía contener la emoción en plató. "Quería abrir el programa así. Es verdad que venimos a divertirnos, pero hoy había una nube negra encima de todos nosotros", ha señalado el invitado en un intento de celebrar.

"Te prometo que me ha costado la vida cantar la canción ahora", confesaba el cantante visiblemente afectado por la tragedia, que ha acumulado multitud de reacciones a lo largo del día. "Este hombre ha sido uno de los mayores artistas que ha habido en este país en todos los tiempos. Ha tenido una libertad a la hora de escribir, de estar en el mundo y de dar ejemplo de muchas cosas. Encarnaba la palabra salvaje muy bien. Se nos ha ido una leyenda, y desde aquí un recuerdo. Por supuesto, su música nunca se acabará", continuaba explicando el de Huelva.

Más tarde, ha anunciado que en 2026 volverá a subirse a los escenarios cuatro fechas únicas en Sevilla. "Van a ser diferentes. Cada uno nos llevará a una época. Habrá unos visuales, un vestuario… y voy a recuperar canciones que no suelo cantar. La idea es una locura porque además no se puede llevar por toda España. Es en Sevilla porque allí cumplimos los 10 años y cumple todas las características. Va a ser lo mejor que haya hecho hasta el momento", ha adelantado Manuel Carrasco sobre sus únicos conciertos del próximo año.

Así, el conductor de 'El Hormiguero' no dudaba en preguntarle por su apretada agenda y cómo maneja la ansiedad, teniendo en cuenta que acaba de terminar una gira. "¿Tú sabes tomarte un descanso?", le preguntaba sin miramientos el presentador. "Intento parar. Yo nunca hago dos giras seguidas normalmente", ha advertido el cantante antes de sincerarse sobre la pausa que piensa hacer.

"Esto va a ser una excepción porque es una cosa especial. Si no lo fuera, no la haría. Y la hago también porque voy a estrenar ese nuevo disco, ese 'Pueblo salvaje 1'. Tengo razones de peso para hacerlo. Pero te digo una cosa, voy a hacer estos cuatro conciertos y un festival que tengo apalabrado y pararé. Tengo que parar, lo necesito", aclaraba Manuel Carrasco sobre los motivos para regresar a los escenarios tan pronto y el descanso que tiene en mente.

"Hay mucha presión. Mucha. Nunca te acostumbras. Hay mucho que se te va de la vida en ese esfuerzo. Es una sensación de no estar seguro con todo. Y luego que hay una energía que igual que la das, también la absorbe. Tenemos familia y otra vida. Y para escribir canciones y seguir avanzando necesitas llenarte y no solo vaciarte", ha terminado señalando el artista onubense.