Pablo Motos sufre la baja de última hora de un invitado de 'El Hormiguero' y pone en duda el motivo: "¿Os lo créeis?"

Cada jueves, Pablo Motos anuncia a los invitados que recibirá la semana siguiente en el plató de 'El Hormiguero'. Sin embargo, en ocasiones, se dan bajas de última hora, como ha sucedido este miércoles 3 de diciembre, en el que Ernesto Sevilla, Santiago Segura y Pablo Chiapella tendrían que haber acudido al programa de Antena 3.

En el momento en el que iba a presentar a los invitados, Pablo Motos anunció que Pablo Chiapella se había caído en el último momento: "Iba a venir, pero está malito. Así es que desde aquí le mandamos un abrazo, que se ponga bueno. Ha dicho que está en la cama, que no se puede mover". Aunque, según reveló el presentador, sus dos compañeros "no están muy de acuerdo con su ausencia".

Acto seguido, recibió a Santiago Segura y a Ernesto Sevilla, quienes acudieron a presentar su nueva película, que protagonizan junto a Pablo Chiapella, 'La navidad en sus manos 2'. Ya con ellos, el presentador explicó que su compañero "dice que ha pillado la gripe y que está aparcado". "¡Eso dice!", espetó Sevilla, quien, aunque le deseo una pronta recuperación, añadió, con mucha guasa: "Por cierto, chicos, llamadle Amador (su personaje en 'La que se avecina'). No le gusta que le llamen Pablo".

Pablo Motos pone en duda el motivo alegado por Pablo Chiapella

Pablo Motos quiso saber si el actor "se ha puesto tan malo que no puede venir. ¿De verdad está tan malo, os lo creéis?". Tas lo cual, se dirigió a Santiago Segura, para informar a la audiencia: "Tú estás también malito". Lejos de quedarse callado, el director cinematográfico no dudó en lanzar una pulla a su compañero: "Yo tengo un gripazo y cuando he llegado me dicen: 'No, es que Chiapella tiene gripe'. Que traiga el certificado médico. Esto es como el colegio". Y añadió que él "no podía dejar tirado a este público maravilloso, a Ernesto y a mi amigo Pablo".

Poco después de conocerse su ausencia en 'El Hormiguero', Pablo Chiapella quiso tranquilizar a sus seguidores a través de su perfil de Instagram. Allí compartió un mensaje explicando lo sucedido: "Sintiéndolo mucho hoy no podré estar con mis compañeros en 'El Hormiguero' debido a un cuadro gripal serio. Disfruten y no enfermen". De esta forma, dejó claro que su baja se debe a un proceso gripal, muy común en esta época del año.